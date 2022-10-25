У Європі раптово з'явилося більше газу, ніж вона може використати - Bloomberg

Країни Європи накопичили більше газу, ніж їм потрібно, через різке збільшення імпорту скрапленого газу у поєднанні з незвично теплою погодою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Стало відомо, що газові сховища майже заповнені ще до того, як європейці встигли підняти температуру в своїх оселях. Однак, ризики ще попереду: багато що залежить від погоди, адже різке похолодання швидко змусить Європу почати використання запасів.

Уряди також стурбовані загрозою нових диверсій на енергетичних об'єктах, які можуть перевернути ринок. Але наприкінці жовтня ситуація краща, ніж політики могли сподіватися.

Тепла погода поки що допомагає обмежити попит, але європейські політики стурбовані тим, що знижені ціни на газ призведуть до зростання споживання, коли температура знизиться.

Очікується, що надлишок газу в Європі триватиме щонайменше до грудня. Малоймовірно, що в листопаді Європа побачить тривале похолодання.

Крім цього, за оцінками, скорочення попиту на газ у 2022 році оцінюється приблизно у 7-9%, в основному за рахунок відключення великих промислових споживачів. Однак це не досягає цільового показника ЄС у 15%.

