Фінансові новини
- |
- 24.10.22
- |
- 12:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Для обходження санкцій у світі створюється тіньовий флот російських нафтових танкерів
07:20 24.10.2022 |
У світі формується величезний тіньовий флот танкерів із невідомими власниками, щоб обійти санкції ЄС щодо експорту сирої нафти, які почнуть діяти вже 5 грудня.
Про це повідомляє Bloomberg.
Велика частина російських потоків буде оброблятися складною мережею кораблів, власників, портів і безпечних проходів, де домінують організації, які все ще бажають мати справу з Росією.
"Якщо ви подивіться, скільки кораблів було продано за останні шість місяців невідомим покупцям, стане цілком зрозуміло, що для транспортування цього флоту створюється", - сказав Крістіан Інгерслев, генеральний директор Maersk Tankers A/S. у Копенгагені, який керує флотом зі 170 кораблів, жоден із яких не обслуговує Росію.
Після того, як санкції почнуть діяти, основними ринками збуту для РФ стане Китай, Індія.
Додатковими труднощами для держави-терориста буде пошук галузевих стандартів страхування, оскільки правила ЄС у поточній редакції свідчать, що танкеру в будь-якій точці світу не буде дозволено отримати доступ до страховиків та перестраховиків блоку для будь-яких майбутніх вантажів російської нафти.
За оцінками суднового брокера Braemar, щоб підтримувати 4 мільйони барелів на день російського експорту на Далекий Схід, РФ необхідно накопичити велику кількість суден, які раніше займалася перевезенням іранської та венесуельської нафти.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Двигуни для ворожих літаків. СБУ підтвердила затримання почесного президента Мотор Січ Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ
ТОП-НОВИНИ
|США, Британія і Франція спільно відкинули брехню Росії про «брудну бомбу»
|Сі Цзіньпін - знову генсек компартії Китаю. Як це вплине на країну та світ
|Лідери ЄС доручили розробити механізм виплати 18 млрд євро Україні наступного року
|НАБУ провело обшуки у чиновників Кабміну у справі про розкрадання гуманітарки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Кількість страхових партнерів багатопрофільного медичного центру «Лелека» досягла 20
У РУБРИЦІ
|Moody's змінило прогноз рейтингів Великої Британії на «негативний» зі «стабільного»
|Аномально тепла погода обвалила спот у Європі нижче за $400/тис. куб. м, заявка Газпрому через Україну – 42,4 млн куб. м
|Євросоюз досяг енергетичної незалежності від Росії, – єврокомісар
|WP: cекретні документи, вилучені з резиденції Трампа, стосувалися Ірану та Китаю
|FATF заборонила Росії брати участь у своїх поточних та майбутніх проєктах
|Дефіцит бюджету США за 2022 рік скоротився вдвічі
|США, Британія і Франція спільно відкинули брехню Росії про «брудну бомбу»
Бізнес
|Amazon запускає освітню програму для українців
|Apple анонсувала нові планшети iPad Pro на чипі M2 з підтримкою Wi-Fi 6E та iPad з повним редизайном (більший екран 10,9 дюйма та USB-C )
|Терміни постачання мікрочіпів значно скоротилися – галузь долає дефіцит і виходить з кризи
|Google почала впроваджувати вхід без пароля в Chrome та Android
|Hyundai Motor розглядає можливість продажу свого заводу в РФ, – ЗМІ
|Dacia Jogger став першим гібридом румунської марки
|Обмеження Байдена щодо чіпів у Китаї свідчать про зміну поглядів США на технології