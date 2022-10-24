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АНАЛІТИКА

Для обходження санкцій у світі створюється тіньовий флот російських нафтових танкерів

 

У світі формується величезний тіньовий флот танкерів із невідомими власниками, щоб обійти санкції ЄС щодо експорту сирої нафти, які почнуть діяти вже 5 грудня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Велика частина російських потоків буде оброблятися складною мережею кораблів, власників, портів і безпечних проходів, де домінують організації, які все ще бажають мати справу з Росією.

"Якщо ви подивіться, скільки кораблів було продано за останні шість місяців невідомим покупцям, стане цілком зрозуміло, що для транспортування цього флоту створюється", - сказав Крістіан Інгерслев, генеральний директор Maersk Tankers A/S. у Копенгагені, який керує флотом зі 170 кораблів, жоден із яких не обслуговує Росію.

Після того, як санкції почнуть діяти, основними ринками збуту для РФ стане Китай, Індія.

Додатковими труднощами для держави-терориста буде пошук галузевих стандартів страхування, оскільки правила ЄС у поточній редакції свідчать, що танкеру в будь-якій точці світу не буде дозволено отримати доступ до страховиків та перестраховиків блоку для будь-яких майбутніх вантажів російської нафти.

За оцінками суднового брокера Braemar, щоб підтримувати 4 мільйони барелів на день російського експорту на Далекий Схід, РФ необхідно накопичити велику кількість суден, які раніше займалася перевезенням іранської та венесуельської нафти.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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