ЄС заощадив 11 млрд євро імпорту газу завдяки енергії сонця та вітру

Відновлювані джерела енергії дозволили ЄС уникнути імпорту викопного газу на 99 млрд євро з початку війни в Україні, що на 11 мільярдів євро більше, ніж торік, завдяки рекордному зростанню вітрової та сонячної енергії.

Про це свідчить дослідження, проведене аналітичними центрами E3G та Ember, пише "Європейська правда" з посиланням на видання Euractiv.

Згідно з даними, з березня 2022 року сонячна та вітрова енергетика виробили чверть електроенергії в ЄС, що дозволило уникнути імпорту 70 млрд кубометрів газу.

У свою чергу це також допомогло пом'якшити скорочення виробництва гідроелектроенергії, викликане посухами, та зниження виробництва атомної енергії, викликане технічним обслуговуванням та серією відмов французького атомного сектора.

"Вітер і сонячна енергія вже допомагають європейським громадянам. Але майбутній потенціал ще більший", - сказав Кріс Росслоу, старший аналітик Ember.

Дослідження показує, що з березня 19 країн-членів ЄС досягли рекордного виробництва вітрової та сонячної електроенергії.

Серед них Польща є країною з найбільшим відсотком річного зростання (+48,5% порівняно з 2021 роком), тоді як Іспанія зареєструвала найбільше абсолютне зростання генерації.

Нещодавнє дослідження Ember та Центру досліджень енергетики і чистого повітря (CREA) підтвердило, що війна в Україні та ціни на викопне паливо прискорили енергетичний перехід ЄС, причому країни-члени ЄС визнають роль відновлюваних джерел енергії для енергетичної безпеки, оголосивши про значне збільшення їхніх потужностей.

За останні два роки 19 європейських урядів збільшили амбіції своєї стратегії декарбонізації, причому деякі з них планують виробляти майже всю електроенергію з відновлюваних джерел до 2030 року.

Згідно зі звітом, незважаючи на захмарні ціни, 20% електроенергії в ЄС вироблялося з природного газу в період з березня по вересень 2022 року, що становить 82 млрд євро.

Аналітики Ember і E3G застерігають від шкідливих наслідків продовження інвестицій у газову інфраструктуру, кажучи, що минула політика ЄС є відповідальною за збільшення газової залежності.