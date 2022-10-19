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ЄС заощадив 11 млрд євро імпорту газу завдяки енергії сонця та вітру
16:38 19.10.2022 |
Відновлювані джерела енергії дозволили ЄС уникнути імпорту викопного газу на 99 млрд євро з початку війни в Україні, що на 11 мільярдів євро більше, ніж торік, завдяки рекордному зростанню вітрової та сонячної енергії.
Про це свідчить дослідження, проведене аналітичними центрами E3G та Ember, пише "Європейська правда" з посиланням на видання Euractiv.
Згідно з даними, з березня 2022 року сонячна та вітрова енергетика виробили чверть електроенергії в ЄС, що дозволило уникнути імпорту 70 млрд кубометрів газу.
У свою чергу це також допомогло пом'якшити скорочення виробництва гідроелектроенергії, викликане посухами, та зниження виробництва атомної енергії, викликане технічним обслуговуванням та серією відмов французького атомного сектора.
"Вітер і сонячна енергія вже допомагають європейським громадянам. Але майбутній потенціал ще більший", - сказав Кріс Росслоу, старший аналітик Ember.
Дослідження показує, що з березня 19 країн-членів ЄС досягли рекордного виробництва вітрової та сонячної електроенергії.
Серед них Польща є країною з найбільшим відсотком річного зростання (+48,5% порівняно з 2021 роком), тоді як Іспанія зареєструвала найбільше абсолютне зростання генерації.
Нещодавнє дослідження Ember та Центру досліджень енергетики і чистого повітря (CREA) підтвердило, що війна в Україні та ціни на викопне паливо прискорили енергетичний перехід ЄС, причому країни-члени ЄС визнають роль відновлюваних джерел енергії для енергетичної безпеки, оголосивши про значне збільшення їхніх потужностей.
За останні два роки 19 європейських урядів збільшили амбіції своєї стратегії декарбонізації, причому деякі з них планують виробляти майже всю електроенергію з відновлюваних джерел до 2030 року.
Згідно зі звітом, незважаючи на захмарні ціни, 20% електроенергії в ЄС вироблялося з природного газу в період з березня по вересень 2022 року, що становить 82 млрд євро.
Аналітики Ember і E3G застерігають від шкідливих наслідків продовження інвестицій у газову інфраструктуру, кажучи, що минула політика ЄС є відповідальною за збільшення газової залежності.
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