Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС заощадив 11 млрд євро імпорту газу завдяки енергії сонця та вітру

 

Відновлювані джерела енергії дозволили ЄС уникнути імпорту викопного газу на 99 млрд євро з початку війни в Україні, що на 11 мільярдів євро більше, ніж торік, завдяки рекордному зростанню вітрової та сонячної енергії.

Про це свідчить дослідження, проведене аналітичними центрами E3G та Ember, пише "Європейська правда" з посиланням на видання Euractiv.

Згідно з даними, з березня 2022 року сонячна та вітрова енергетика виробили чверть електроенергії в ЄС, що дозволило уникнути імпорту 70 млрд кубометрів газу.

У свою чергу це також допомогло пом'якшити скорочення виробництва гідроелектроенергії, викликане посухами, та зниження виробництва атомної енергії, викликане технічним обслуговуванням та серією відмов французького атомного сектора.

"Вітер і сонячна енергія вже допомагають європейським громадянам. Але майбутній потенціал ще більший", - сказав Кріс Росслоу, старший аналітик Ember.

Дослідження показує, що з березня 19 країн-членів ЄС досягли рекордного виробництва вітрової та сонячної електроенергії.

Серед них Польща є країною з найбільшим відсотком річного зростання (+48,5% порівняно з 2021 роком), тоді як Іспанія зареєструвала найбільше абсолютне зростання генерації.

Нещодавнє дослідження Ember та Центру досліджень енергетики і чистого повітря (CREA) підтвердило, що війна в Україні та ціни на викопне паливо прискорили енергетичний перехід ЄС, причому країни-члени ЄС визнають роль відновлюваних джерел енергії для енергетичної безпеки, оголосивши про значне збільшення їхніх потужностей.

За останні два роки 19 європейських урядів збільшили амбіції своєї стратегії декарбонізації, причому деякі з них планують виробляти майже всю електроенергію з відновлюваних джерел до 2030 року.

Згідно зі звітом, незважаючи на захмарні ціни, 20% електроенергії в ЄС вироблялося з природного газу в період з березня по вересень 2022 року, що становить 82 млрд євро.

Аналітики Ember і E3G застерігають від шкідливих наслідків продовження інвестицій у газову інфраструктуру, кажучи, що минула політика ЄС є відповідальною за збільшення газової залежності.

 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,7623
  0,1828
 0,51

Курс обміну валют на вчора, 11:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8203  0,09 0,23 40,9338  0,03 0,06
EUR 38,3155  0,16 0,41 39,7786  0,22 0,55

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес