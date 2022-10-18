Обмеження Байдена щодо чіпів у Китаї свідчать про зміну поглядів США на технології

На початку жовтня адміністрація Байдена сухою бюрократичною мовою посилила регулювання експортного контролю, чим справила вибуховий ефект. У проміжному остаточному правилі, поданому Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі, було внесено поправки до зводу правил, званих Правилами експортного контролю (EAR), «для реалізації необхідного контролю над передовими обчислювальними інтегральними схемами (ІС), комп'ютерними товарами, що містять такі ІС. та деяких напівпровідникових виробів».

Простіше кажучи, китайська технологічна індустрія була поставлена ​​на коліна, позбавивши її передових чіпів та засобів їх виробництва, життєво важливих для всього, від смартфонів до безпілотних автомобілів. Американські компанії, здебільшого, не зможуть експортувати їх до Китаю, так само як і багато неамериканських компаній, які покладаються на американські технології для виробництва своїх власних передових чіпів.

Офіційні особи США говорять про цей крок як міру національної безпеки - передові графічні процесори, що розглядаються, життєво важливі для передових систем озброєння і для навчання штучного інтелекту, який китайський уряд використав для розширення своєї програми масового спостереження вдома. З цієї точки зору нові обмеження мало чим відрізняються від тих технологій, за якими США довгий час уважно стежили, таких речей, як лазери або ядерна енергія, військове застосування.

Але цивільне використання передових графічних процесорів набагато перевершує їхнє військове. Нові правила є кульмінацією зміни поглядів американців на технології та торгівлю. «Очевидно, що за часів адміністрації Трампа вона посилилася, - каже Емілі Вайнштейн, науковий співробітник Центру безпеки та нових технологій Джорджтаунського університету, - але навіть за адміністрації Обами ми почали переосмислювати те, як ми використовуємо експортний контроль як інструмент. у нашому арсеналі».

Це інструмент, який адміністрація Байдена, можливо навіть більше, ніж його попередник, вирішила використовувати прямо. Адміністрація Трампа зі свого боку наклала на Huawei Technologies Co. та її колегу з китайської телекомунікаційної корпорації ZTE - безпрецедентні санкції. Адміністрація Байдена по суті розповсюдила ці заходи на весь китайський технологічний сектор, як зазначає Джон Бейтман із Фонду Карнегі за міжнародний світ у статті в журналі Foreign Policy від 12 жовтня.

Дослідники китайсько-американських відносин багато говорять про «розв'язку». Цей термін, що перегукується з описом Гвінет Пелтроу свого розлучення, є евфемізмом для позначення процесу, за допомогою якого дві гігантські економіки можуть спробувати взаємно розплутатися, один з яких загрожує політичним нерозумінням, економічним руйнуванням і, у гіршому випадку, війна. Щодо адміністрації Байдена, то тепер стався поділ.

Трохи менше місяця тому, коли поточні обмеження обговорювалися всередині країни, Джейк Салліван, радник Байдена з національної безпеки, виступив із промовою, в якій згадав про санкції, які США та їхні союзники запровадили проти Росії після її вторгнення до України. За його словами, це були «найсуворіші технологічні обмеження, які будь-коли накладені на велику економіку. Ці заходи призвели до величезних витрат, змусивши Росію використати чіпи від посудомийних машин у своїй військовій техніці». Він продовжив: «Це продемонструвало, що контроль за експортом технологій може бути більшим, ніж просто превентивним інструментом. Якщо вони будуть реалізовані надійним, довговічним та всеосяжним чином, вони можуть стати новим стратегічним активом у наборі інструментів США та їхніх союзників, щоб покладати витрати на супротивників і навіть згодом погіршувати їхні бойові можливості».

Неважко побачити зв'язок із новими обмеженнями на чіпи у Китаї. Повідомлення, схоже, дійшло. Раніше цього тижня китайський аналітик повідомив Bloomberg, що тепер "примирення неможливе". - Дрейк Беннетт