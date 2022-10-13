Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС вважає, що санкції вичерпують військовий бюджет РФ, а їй допомагають Туреччина й КНР – ЗМІ

 

Згідно із внутрішнім звітом Європейської комісії, переданим державам-членам у понеділок, санкції ЄС "підтоплюють" здатність Росії фінансувати війну проти України, але Китай і Туреччина допомагають їй обходити запроваджені Заходом обмеження.

Як повідомляє "Європейська правда", про це з посиланням на документ пише видання EUObserver.

Згідно з аналізом Єврокомісії, найбільше санкції ЄС вдарили по енергетичному та банківському секторах Росії. Їй вдалося переорієнтувати лише дві треті європейського експорту нафти, яка продається "зі значною знижкою в розмірі близько 25 доларів за барель".

Хоча через різке зростання цін на енергоносії профіцит бюджету Росії склав 8 мільярдів євро в першій половині 2022 року, видобуток російської нафти в серпні знизився на 10%, а газу - на 22% в річному вимірі. Додатково ситуацію посилить нафтове ембарго ЄС, що запрацює в грудні.

Банківський сектор Росії теж постраждав від європейських санкцій: так, російські кредитори закрили 670 відділень, а держава має рекапіталізувати банки, що може обійтися у два трильйони рублів. Крім того, міжнародні інвестори майже не зацікавлені в купівлі російських облігацій.

"У результаті комбінованого впливу самої війни і санкцій Росія увійшла в затяжну рецесію, яка може тривати протягом значного періоду. Плани російського міністерства фінансів покрити дефіцит бюджету протягом наступних трьох років за рахунок внутрішніх запозичень не виглядають правдоподібними", - зазначається у звіті.

Водночас у Єврокомісії попереджають, що Китай і Туреччина відіграють провідну роль у допомозі Росії обійти санкції ЄС. Так, експорт 30 найбільших товарних позицій РФ, що потрапили під санкції ЄС і США, до Китаю в серпні зріс на 20% у річному вимірі.

А вартість турецького експорту до Росії майже подвоїлася з другого кварталу 2022 року, і така ж тенденція спостерігається в декількох ключових секторах економіки.

За підрахунками Європейської комісії, санкції ЄС також заблокували річний експорт РФ у розмірі 90 мільярдів євро, що призвело до падіння російського виробництва сталі на 30% та пиломатеріалів на 90%.

Також було заблоковано 30 мільярдів євро щорічного імпорту Росією високотехнологічної та промислової продукції з ЄС. А держави-члени блоку заморозили 17,4 мільярда євро активів російських громадян.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,5026
  0,0439
 0,12

Курс обміну валют на вчора, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1111  0,01 0,02 41,2463  0,25 0,61
EUR 38,6185  0,05 0,12 40,0293  0,24 0,60

Міжбанківський ринок на вчора, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес