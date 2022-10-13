Фінансові новини
- |
- 13.10.22
- |
- 02:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС вважає, що санкції вичерпують військовий бюджет РФ, а їй допомагають Туреччина й КНР – ЗМІ
22:34 12.10.2022 |
Згідно із внутрішнім звітом Європейської комісії, переданим державам-членам у понеділок, санкції ЄС "підтоплюють" здатність Росії фінансувати війну проти України, але Китай і Туреччина допомагають їй обходити запроваджені Заходом обмеження.
Як повідомляє "Європейська правда", про це з посиланням на документ пише видання EUObserver.
Згідно з аналізом Єврокомісії, найбільше санкції ЄС вдарили по енергетичному та банківському секторах Росії. Їй вдалося переорієнтувати лише дві треті європейського експорту нафти, яка продається "зі значною знижкою в розмірі близько 25 доларів за барель".
Хоча через різке зростання цін на енергоносії профіцит бюджету Росії склав 8 мільярдів євро в першій половині 2022 року, видобуток російської нафти в серпні знизився на 10%, а газу - на 22% в річному вимірі. Додатково ситуацію посилить нафтове ембарго ЄС, що запрацює в грудні.
Банківський сектор Росії теж постраждав від європейських санкцій: так, російські кредитори закрили 670 відділень, а держава має рекапіталізувати банки, що може обійтися у два трильйони рублів. Крім того, міжнародні інвестори майже не зацікавлені в купівлі російських облігацій.
"У результаті комбінованого впливу самої війни і санкцій Росія увійшла в затяжну рецесію, яка може тривати протягом значного періоду. Плани російського міністерства фінансів покрити дефіцит бюджету протягом наступних трьох років за рахунок внутрішніх запозичень не виглядають правдоподібними", - зазначається у звіті.
Водночас у Єврокомісії попереджають, що Китай і Туреччина відіграють провідну роль у допомозі Росії обійти санкції ЄС. Так, експорт 30 найбільших товарних позицій РФ, що потрапили під санкції ЄС і США, до Китаю в серпні зріс на 20% у річному вимірі.
А вартість турецького експорту до Росії майже подвоїлася з другого кварталу 2022 року, і така ж тенденція спостерігається в декількох ключових секторах економіки.
За підрахунками Європейської комісії, санкції ЄС також заблокували річний експорт РФ у розмірі 90 мільярдів євро, що призвело до падіння російського виробництва сталі на 30% та пиломатеріалів на 90%.
Також було заблоковано 30 мільярдів євро щорічного імпорту Росією високотехнологічної та промислової продукції з ЄС. А держави-члени блоку заморозили 17,4 мільярда євро активів російських громадян.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Системи ППО будуть доставлені в Україну настільки швидко, наскільки це буде можливо фізично - Остін
|Міллі: Ми працюємо над створенням для України інтегрованої оборонної ракетної системи для захисту повітряного простору
|ЄІБ перерахував Україні ще EUR550 млн - Шмигаль
|В Україну прибули ще чотири РСЗВ HIMARS, - Резніков
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Макрон заявив про відправку в Україну систем протиповітряної оборони
|США розглядають повну заборону імпорту російського алюмінію – Bloomberg
|ЄС вважає, що санкції вичерпують військовий бюджет РФ, а їй допомагають Туреччина й КНР – ЗМІ
|Системи ППО будуть доставлені в Україну настільки швидко, наскільки це буде можливо фізично - Остін
|Міллі: Ми працюємо над створенням для України інтегрованої оборонної ракетної системи для захисту повітряного простору
|Україну поки що не включили у звіт про розширення ЄС
Бізнес
|Нобелівську премію з економіки отримали вчені зі США за дослідження банків та фінансових криз
|Google випустила смартгодинник Pixel Watch — автономність до 24 годин і ціна €379 (€429 за версію з LTE)
|Google випустила смартфони Pixel 7 та Pixel 7 Pro з новим процесором Tensor G2
|Білий дім запропонував Білль про права ШІ - він повинен захистити американських громадян від самого ШІ
|Lamborghini презентував оновлений 666-сильний Urus
|Вийшли огляди відеокарт Intel Arc A770 та A750: продуктивність, як у GeForce RTX 3060, але помітно дешевше
|Tesla відмовиться від ультразвукових датчиків, залишивши тільки камеру для допомоги водію