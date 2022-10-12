Фінансові новини
- |
- 12.10.22
- |
- 19:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Країни ЄС переключаються на африканський газ на тлі прагнення скоротити залежність від РФ
17:44 12.10.2022 |
Новий проєкт із виробництва зрідженого природного газу (ЗПГ) на західному узбережжі Африки привернув увагу Польщі та Німеччини на тлі енергетичної кризи в Європі, спровокованої повномасштабною війною проти України.
Проєкт готовий лише на 80%, і виробництво на ньому розпочнеться лише наприкінці наступного року. Тим часом, за словами директора з видобутку та операцій британської BP Plc, що бере участь у проєкті, Гордона Біррелла, його розробка "не могла виявитися більш своєчасною", оскільки Європа прагне скоротити залежність від російського природного газу, пише Associated Press.
"Поточні події у світі демонструють життєво необхідну роль, яку ЗПГ може відіграти у підтримці енергетичної безпеки держав та регіонів", - сказав він на заході у сфері енергетики у Західній Африці.
Очікується, що обсяг газу на родовищі біля берегів Сенегалу та Мавританії становить близько 425 млрд кубометрів, що вп'ятеро перевищує обсяг, використаний Німеччиною за весь 2019 рік.
Резерви газу в Африці великі, при цьому низка північноафриканських країн, зокрема й Алжир, вже експортують газ до Європи, проте брак інфраструктури та проблеми з безпекою протягом тривалого часу перешкоджали нарощуванню експорту в інших частинах континенту, пише AP.
Найбільші запаси газу в Африці є в Нігерії, проте на країну припадає лише 14% імпорту ЄС. Ризиками для проєктів є високі витрати та крадіжка енергоносіїв.
Європа намагається заручитися альтернативними джерелами поставок на тлі скорочення поставок природного газу з Росії, що призвело до стрибка цін на енергоресурси та ризику рецесії.
Європейські лідери звернулися до Катару, Азербайджану та країн Північної Африки. Так, Італія у липні підписала угоду про постачання газу з Алжиру на $4 млрд, а місяцем раніше ЄС домовився про збільшення постачання ЗПГ із Єгипту.
На долю Алжиру та Єгипту припало 60% видобутку природного газу в Африці в 2020 році, проте на сьогодні ці обсяги не можуть компенсувати постачань російського газу до Європи, каже викладач економіки та експерт з енергетичних питань в Алжирському університеті Махфуд Каубі.
У свою чергу понад 60% споживання природного газу в Єгипті припадає на частку місцевих енергетичних підприємств. Більшість ЗПГ прямує на азіатські ринки.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україну прибули ще чотири РСЗВ HIMARS, - Резніков
|Україна отримала першу систему ППО IRIS-T від Німеччини - ЗМІ
|Залякування не працює. Путін не розуміє, що робити з новою реальністю
|МВФ надалі утримується від макропрогнозу для України на 2023р.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україну поки що не включили у звіт про розширення ЄС
|Канада надасть Україні зимове спорядження, камери для дронів та артилерію
|Доходи федерального бюджету Росії падають третій місяць поспіль
|Країни ЄС переключаються на африканський газ на тлі прагнення скоротити залежність від РФ
|Туреччина продовжує віддалятися від ЄС, переговори про вступ у глухому куті - звіт ЄК
|Нідерланди передадуть Україні зенітних ракет на 15 млн євро
Бізнес
|Нобелівську премію з економіки отримали вчені зі США за дослідження банків та фінансових криз
|Google випустила смартгодинник Pixel Watch — автономність до 24 годин і ціна €379 (€429 за версію з LTE)
|Google випустила смартфони Pixel 7 та Pixel 7 Pro з новим процесором Tensor G2
|Білий дім запропонував Білль про права ШІ - він повинен захистити американських громадян від самого ШІ
|Lamborghini презентував оновлений 666-сильний Urus
|Вийшли огляди відеокарт Intel Arc A770 та A750: продуктивність, як у GeForce RTX 3060, але помітно дешевше
|Tesla відмовиться від ультразвукових датчиків, залишивши тільки камеру для допомоги водію