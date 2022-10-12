МВФ очікує зростання світового ВВП у 2022 році на 3,2%, у 2023 році - на 2,7%

Міжнародний валютний фонд (МВФ) залишив без зміни свій липневий прогноз зростання світової економіки у 2022 році - 3,2% (у січні очікувалося зростання на 4,4%, у квітні - на 3,6%). На 2023 рік оцінку знижено до 2,7% з 2,9% у липні та 3,6% у квітні (у січні МВФ прогнозував зростання світового ВВП на 3,8%).

"Світова економіка продовжує стикатися із серйозними проблемами, спричиненими затяжним впливом трьох потужних сил: російського вторгнення в Україну, "кризи вартості життя", зумовленої постійним інфляційним тиском, і уповільнення темпів зростання в Китаї. (...) ВВП країн, що представляють більше третини світової економіки, скоротиться в 2023 році, тоді як три найбільші економіки - США, Європейський Союз і Китай - і далі буксуватимуть. Словом, гірше ще попереду, і для багатьох 2023 рік відчуватиметься як рецесія", - йдеться в огляді.

Війна РФ проти України спровокувала енергетичну кризу в Європі, яка різко збільшує вартість життя та перешкоджає економічній діяльності, пише МВФ. "Ціни на газ у Європі зросли більш ніж учетверо з 2021 року, РФ скоротила поставки до менш ніж 20% від рівнів 2021 року, що підвищує ймовірність браку енергії наступної зими тощо. У більш широкому значенні війна також призвела до зростання цін на продовольство на світових ринках, незважаючи на нещодавнє зниження цін після зернової угоди у Чорному морі, що спричинило серйозні труднощі для сімей з низькими доходами у всьому світі, особливо у країнах з низькими доходами", - зазначає фонд.

У доповіді також зазначається, що стійкий та інфляційний тиск спричинив швидке і синхронізоване посилення грошово-кредитних умов поряд із сильним зміцненням долара до більшості інших валют. "Жорсткіші глобальні валютно-фінансові умови впливатимуть на економіку, знижуючи попит і допомагаючи поступово придушувати інфляцію. Однак досі ціновий тиск залишається досить стійким і викликає серйозне занепокоєння у політиків. але залишиться високим довше, ніж очікувалося раніше, і до 2024 року зменшиться до 4,1%", - наголошується в огляді.

ОЦІНКИ КРАЇН

МВФ несуттєво, але все ж таки поліпшив свій прогноз зростання економіки країн із ринком, що формується, і країн, що розвиваються, на 2022 рік - до 3,7% з 3,6% (у квітні очікував 3,8%), на 2023 рік - знизив до 3, 7% з 3,9% (квітневий - 4,4%).

Прогноз зростання економіки Китаю в поточному році погіршено до 3,2% з 3,3% (у квітні очікувалося зростання на 4,4%, у січні - на 4,8%), у 2023 році - до 4,4%. ,6% (квітнева оцінка - 5,1%).

Оцінку зростання ВВП Індії також знижено - до 6,8% з 7,4% (квітень - 8,2%) у 2022 році, на 2023 рік залишилася без змін - 6,1% (квітень - 6,9%).

При цьому прогноз зростання бразильської економіки суттєво підвищено на 2022 рік - до 2,8% із 1,7% у липні та 0,8% у квітні, на 2023 рік також підвищено - до 1% з до 0,9% (квітневий прогноз - 1,4%).

Оцінку зростання ВВП розвинених країн у 2022 році погіршено на 0,1 процентного пункту - до 2,4% (квітень - 3,5%) та на 0,3 п.п. - до 1,1% - у 2023 році (2,4% - квітнева оцінка).

МВФ продовжив зниження прогнозу зростання ВВП США в 2022 році - на 0,7 п.п. до 1,6% (квітень - 3,7%). На наступний рік оцінка залишилася колишньою - 1% (квітень - 2,3%).

Економіка країн єврозони у поточному році, на думку МВФ, зросте на 3,1%, прогноз покращено з 2,6% у липні та 2,8% у квітні). На 2023 рік оцінку погіршено на 0,7 п.п. - до 0,5% (квітень - 2,3%).

Прогноз зростання ВВП Італії у 2022 році було підвищено до 3,2% з 3% у липні та 2,3% у квітні. У 2023 році МВФ очікує зниження економіки на 0,2%, у липні прогнозував зростання на 0,7%, у квітні - на 1,7%.

Економіка Німеччини в 2022 році зросте, на думку МВФ, лише на 1,5% (краще за липневий прогноз - 1,2%). При цьому 2023 року очікується зниження економіки на 0,3% (у липні очікувалося зростання на 0,8%, у квітні - на 2,7%).

Прогноз для Іспанії на поточний рік підвищено до 4,3% з 4% (у квітні - 4,8%) і знижено до 1,2% з 2% у 2023 році.

Для Франції оцінку на поточний рік покращено до 2,5% з 2,3% та на 0,4 в.п., на 2023 рік погіршено - до 0,7% з 1%.

Прогноз зростання економіки Великобританії на 2022 рік покращено до 3,6% з 3,2%, на 2023 рік - погіршено до 0,3% з 0,5%. Оцінка зростання ВВП Японії на поточний рік залишилася на рівні 1,7%, на 2023 скоротилася до 1,6% з 1,7%.