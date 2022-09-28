У МВФ розкритикували нову економічну стратегію Британії

Міжнародний валютний фонд відкрито розкритикував нову економічну стратегію Великої Британії у вівторок після чергового падіння на ринках облігацій, яке змусило Банк Англії пообіцяти "значну" відповідь для стабілізації економіки.

Про це пише Reuters.

Агентство пише про посилення тиску на нового міністра фінансів Британії Квасі Квартенга, щоб він переоцінив свою політику, яка спричинила потрясіння на фінансових ринках, оскільки провідні економісти, інвестори та керівники заявили, що низька довіра інвесторів відновиться, лише якщо план буде скасовано.

План Квартенга розроблений, щоб підтримати домогосподарства та підприємства з рахунками за електроенергію, одночасно подвоївши довгострокові темпи економічного зростання.

Це вимагає додаткових 72 мільярдів фунтів стерлінгів у вигляді державного боргу тільки в цьому фінансовому році, що шокує інвесторів, посилюючи витрати на такі запозичення ще більше.

МВФ заявив, що пропозиції, через які в понеділок курс фунта стерлінгів досяг історичного мінімуму в 1,0327 долара, ймовірно, посилять нерівність, і він поставив під сумнів доцільність такої політики.

"Враховуючи високий інфляційний тиск у багатьох країнах, включаючи Велику Британію, ми не рекомендуємо великі та нецільові фіскальні пакети на даному етапі, оскільки важливо, щоб фіскальна політика не діяла протилежно монетарній політиці", - сказав речник МВФ.