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АНАЛІТИКА

Індія скоротила імпорт вугілля та нафти з Росії

 

Імпорт енергетичного вугілля до Індії із Росії у вересні скоротиться вперше за чотири місяці. Це може призвести до зниження доходів Москви у той час, коли вона мобілізує додаткові війська для війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Індійська консалтингова компанія Coalmint очікує, що імпорт енергетичного вугілля з Росії у вересні знизиться на 30% порівняно із серпнем до 1,4 млн тонн. За оцінками лондонської аналітичної компанії DBX Commodities, постачання палива для виробництва електроенергії до Індії цього місяця скоротяться до 1,5 млн тонн з 1,9 млн тонн у серпні.

Експорт енергоносіїв до Індії та Китаю був найважливішим джерелом доходу для Росії, що перебуває під санкціями.

Президент Росії Володимир Путін у середу закликав 300 тисяч осіб для бойових дій в Україні, що є серйозною ескалацією та першою мобілізацією такого роду з часів Другої світової війни, яка вимагатиме збільшення витрат.

Вартість індійського імпорту вугілля з Росії з моменту вторгнення в Україну 24 лютого зросла приблизно до 2,4 млрд доларів станом на 21 вересня. Це чотириразове збільшення порівняно із відвантаженнями за аналогічний період минулого року.

Трейдери та аналітики кажуть, що проблеми з логістикою призвели до зниження імпорту Індії з Росії у вересні. Постачання вугілля з Росії зросли в липні та серпні, незважаючи на загальне зниження імпорту палива Індією, внаслідок чого Росія стала третім за величиною постачальником вугілля до Індії.

За даними Coalmint, більш тривалий період очікування суден, збільшення заторів у Балтійському регіоні через боротьбу Європи за енергоносії та труднощі із забезпеченням страховки призвели до зниження індійського імпорту з Росії.

"Імпорт вугілля до Індії з Росії найближчими місяцями, ймовірно, буде в обмеженому діапазоні, а доступність суден, ймовірно, стане проблемою у зв'язку з початком зимового поповнення запасів різними країнами, починаючи з жовтня", - йдеться у повідомленні Coalmint.

Відмова від російської нафти

За даними Reuters, індійські нафтопереробні заводи мають намір відмовитися від закупівель російської сирої нафти цього місяця через вищі фрахтові ставки і натомість переключитися на Африку і Близький Схід.

Індія, яка раніше рідко купувала російську нафту, стала другим за величиною покупцем нафти для Москви після Китаю після вторгнення Москви до України наприкінці лютого.

Нафтопереробники в Індії скуповували майже всі сорти російської нафти, користуючись знижками після того, як деякі підприємства у країнах призупинили закупівлі.

"З урахуванням фрахту вартість доставки ESPO (нафта з Сибіру, - ред.) виявляється на 5-7 доларів дорожчою порівняно з аналогічними сортами з інших країн, таких як Мурбан в ОАЕ", - сказало джерело в індійській галузі, знайоме з цим питанням, додавши, що російська нафта раніше була дешевшою.

За його словами, замість ESPO індійські компанії купують інші сорти, такі як сорти із Західної Африки, які дають вищі врожаї. У той час, як постачання з Росії до Індії займають близько місяця, близькосхідна нафта прибуває через тиждень.

Нагадаємо, країни-члени ЄС хочуть протягом кількох тижнів досягти обмеження цін на російську нафту після ядерних загроз президента РФ Володимира Путіна.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Індія, Росія
 

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