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Франція з ініціативи Макрона починає публічні консультації щодо евтаназії
17:36 14.09.2022 |
Президент Франції Еммануель Макрон представив у вівторок 13 вересня план шестимісячних консультацій з громадянами щодо евтаназії.
Про це йдеться у публікації Euractiv, пише "Європейська правда".
Французький закон про евтаназію, відомий як закон Клея-Леонетті, датується 2016 роком. Протягом років його критикували пацієнти і політики, оскільки він дозволяє лише седацію хворої людини - медикаментозне занурення у несвідомий стан до смерті, й у тому випадку, коли життєвий прогноз хворого короткостроковий.
Через п'ять місяців після свого переобрання Макрон вирішив повернути питання про евтаназію до порядку денного. Першим кроком буде шестимісячна консультація з громадянами, щоб, ймовірно, змінити правову базу до кінця 2023 року.
Закон Клея-Леонетті хотіли змінити у 2021 році, але внесений до Національної асамблеї законопроєкт відхилили, оскільки депутати від консервативних груп внесли майже 4000 правок.
Згідно з останніми даними Національного інституту демографічних даних, щороку у Франції від 2000 до 4000 осіб незаконно вдаються до евтаназії.
"Активна допомога вмираючим не повинна бути предметом суперечок лише техніків, лікарів чи експертів. Це обговорення суспільства, де кожен громадянин повинен мати можливість висловити свою волю. Активна допомога вмираючим - це свобода, але в жодному разі не обов'язок", - прокоментував лівий депутат Олів'є Фалорні.
Також у вівторок Національний консультативний комітет з етики (CCNE) висловився за пом'якшення закону, рекомендуючи розвивати паліативну допомогу та глибоку седацію.
CCNE шкодує через "вкрай недостатнє дотримання чинного законодавства" та закликає "зробити більш ефективним доступ до глибокої та безперервної седації до самої смерті", особливо в домашніх умовах.
У Європі кілька країн дозволяють евтаназію з допомогою у різних формах, включаючи Бельгію, Іспанію, Нідерланди, Швейцарію та Люксембург.
31 березня Еммануель Макрон заявив, що підтримує бельгійську модель, яка дозволяє будь-якій людині, яка є жертвою "постійних і нестерпних фізичних чи психологічних страждань", і перебуває у "безвихідній медичній ситуації", покінчити з життям.
Нагадаємо, Іспанія легалізувала евтаназію у березні 2021 року, ставши четвертою країною ЄС, яка це зробила.
У серпні цього року в Іспанії вперше дозволили евтаназію для в'язня.
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