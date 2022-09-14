Доходи росії від продажу енергоносіїв впали до 14-місячного мінімуму – Bloomberg

Доходи російської федерації від продажу енергоносіїв скоротилися в серпні до найнижчого рівня за останні 14 місяців на тлі західних санкцій та скорочення росією поставок газу до Європи.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

Повідомляється, що згідно з даними міністерства фінансів рф, опублікованими в понеділок, нафтогазові доходи росії, які становлять більш як третину національного бюджету, минулого місяця впали до 671,9 млрд рублів (11,1 млрд доларів США), що є найнижчим показником з червня 2021 року. Це майже на 13% менше, ніж у липні, і на 3,4% менше порівняно з серпнем минулого року при тому, що ціни на російську нафту марки Urals за рік зросли майже на 10%

Експерти Bloomberg зазначають, що до такої ситуації призвела відмова деяких традиційних покупців у Європі купувати російську нафту, через що москва була змушена продавати її зі значною знижкою на азіатських ринках, втрачаючи вигоду від збільшення світових цін на нафту. Не змогли істотно покращити ситуації для росії й рекордно високі ціни на газ, оскільки «газпром» значно скоротив обсяги поставок газу до Європи.

Ще одного удару по скарбниці кремля може завдати обмеження цін, яке країни G7 планують встановити на російську нафту та нафтопродукти, додали у Bloomberg.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів США у п'ятницю опублікувало рекомендації для приватного сектору щодо дотримання пропонованих обмежень на ціну російської нафти.