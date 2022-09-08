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АНАЛІТИКА

Європа продовжить стикатися з дефіцитом газу щонайменше до 2025 року – Bloomberg

 

Дефіцит газу в Європі триватиме щонайменше до 2025 року через припинення постачання російського газу, а наступний опалювальний сезон може виявитися ще складнішим за цьогорічний. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на керівників європейських енергокомпаній.

На думку керівників енергокомпаній, газовий шантаж Росії призведе до швидшого виснаження запасів у найближчі місяці й ще більше ускладнить процес підготовки до наступних опалювальних сезонів.

Прогнозується, що дефіцит газу в ЄС триватиме, як мінімум, до 2025 року, оскільки швидкого розв'язання проблеми немає.

"Наступної зими у Європи можуть виникнути ще серйозніші проблеми", - сказав Нієк ден Холландер, комерційний директор німецького енергогіганта Uniper SE.

На його думку, наступного літа країни ЄС, можливо, не зможуть заповнити сховища так, як вдалося зробити цього року.

Основна проблема полягає в тому, що російський газ, який минулого року покривав близько 40% потреб Євросоюзу, не можливо легко замінити.

Спроби країн ЄС диверсифікувати джерела постачання газу коштом інших країн не можуть компенсувати постачання з Росії, пише Bloomberg.

Нарощування виробництва СПГ та постачання по морю із США та Катару в ЄС займе не менше трьох років, прогнозує віцепрезидент Chevron Колін Парфітт. До того ж Європі доведеться боротися з Азією за наявні обсяги газу протягом наступних кількох років.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

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