Європейські уряди з вересня направили 280 мільярдів євро на пом'якшення енергетичної кризи, – Bruegel

Європейські уряди з вересня 2021 року направили близько 280 млрд євро на заходи щодо пом'якшення енергетичної кризи в регіоні.

Про це йдеться в підрахунках аналітичного центру Bruegel, передає Інтерфакс-Україна.

До цієї суми входять усі держвитрати країн Європи, спрямовані на покриття тягаря кризи для регіонального бізнесу та звичайних громадян, включно із субсидуванням тарифів для малого бізнесу в Греції та прямими виплатами в Бельгії. При цьому деякі із виділених коштів досі не були реалізовані.

"Ціни (на енергоресурси, - ред.) будуть високими протягом усієї зими, і європейські країни повинні працювати з урахуванням найгіршого сценарію, за якого ціни залишаться такими навіть після цього. Урядам потрібно сфокусуватися на способах скорочення попиту тих секторах, у яких це можливо", - зазначив аналітик Bruegel Джованні Сгараватті.

Ціни на енергоносії на континенті підскочили більш ніж у 10 разів порівняно із середнім сезонним значенням за останні п'ять років на тлі зниження постачання російського газу в рамках санкцій, введених щодо Росії у відповідь на розв'язану нею повномасштабну війну проти України. Таке подорожчання негативно позначається на економічному зростанні в регіоні, ставлячи важку промисловість у скрутне становище. Водночас звичайні громадяни стикаються з різким подорожчанням споживчих товарів та послуг.

Найбільше коштів на підтримку населення в умовах енергокризи серед європейських країн виділила Німеччина - 60,2 млрд євро, або 1,7% від ВВП країни. Італія направила на ці цілі 49,5 млрд євро (2,8% від ВВП), Франція - 44,7 млрд євро (1,8%), Великобританія - 44,3 млрд євро (1,6%) та Іспанія - 27 ,3 млрд. євро (2,3%).

"Європейські політики відповіли на стрибок вартості енергоресурсів широкомасштабними заходами щодо зниження цін, що включають надання субсидій, зниження податків та ціновий контроль", - зазначили експерти МВФ у щомісячній доповіді, додавши, що такі заходи призвели до ігнорування необхідності вжити заходів щодо економії енергії.

"У результаті глобальний попит і ціни на енергоносії виявилися вищими, ніж вони могли б бути", - йдеться в доповіді.

Як повідомлялося, раніше Рада ЄС оголосила про ухвалення державами Євросоюзу постанови про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15% цієї зими.