Bloomberg назвав п'ять галузей, які найбільше постраждали від енергокризи

Агентство Bloomberg назвало п'ять галузей економіки, які найбільше постраждали від глобальної енергетичної кризи. Серед них - енергомістке виробництво металів, добрив та цукру.

Подорожчання електроенергії вкрай негативно позначилася на виробництві промислових металів.

Європейські країни за останній рік втратили близько половини своїх потужностей з виплавки цинку та алюмінію і заводи продовжують зупинятися. Цього тижня стало відомо про зупинку алюмінієвого заводу в Словаччині й великого цинкового заводу в Нідерландах. Схожа ситуація й у США, де через дорогу електрику зупинили алюмінієвий завод у Кентуккі.

Також постраждали сталевари, зокрема китайські. Відключення електрики в провінції Сичуань через посуху торкнулося близько 70% місцевих заводів. Скорочується виробництво і на потужностях у США.

Енергетична криза в Китаї також зачепила "зелені" метали, такі як літій і полікремній.

Європейські компанії, які випускають добрива, змушені скорочувати виробництво через надвисокі ціни на газ. Агентство пише: щонайменше четверть європейських потужностей з виробництва азотних добрив зараз не працює. Те саме відбувається в Китаї.

П'ята галузь - виробництво цукру. Третина українських заводів не працюватимуть цього року через високі ціни на газ. Німецький цукровий гігант Südzucker попередив про майбутнє подорожчання своєї продукції та заявив, що йому, можливо, доведеться перейти на інші джерела енергії, якщо Росія зупинить постачання газу.