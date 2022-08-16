Албанія просуває схему «золотих паспортів» попри критику ЄС

Албанія наполягає на своєму плані продажу паспортів багатим іноземцям та інвесторам, незважаючи на неодноразову критику з боку ЄС, що ця схема, яка також використовується в деяких сусідніх країнах, суперечить цінностям блоку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Balkan Insight.

Після перших змін до закону про приватно-державне партнерство (PPP), які додають програму громадянства до списків, у яких можна використовувати цей закон, уряд Албанії зараз розглядає можливість найму приватних фірм для просування цієї схеми серед іноземців.

Питання надання албанського громадянства іноземним інвесторам, над яким уряд Еді Рами міркував близько трьох років, нещодавно знову опинилося в центрі уваги після того, як стало відомо, що урядове рішення, прийняте 29 липня, але опубліковане 9 серпня, передбачає, що форми PPP також можна використати для цієї програми громадянства.

Це викликало невелику бурю в соціальних мережах. Громадянство надається лише указом глави держави після попередніх перевірок МВС, але є побоювання, що те, що по суті є питанням безпеки та державним завданням, може закінчитися приватизацією.

Бледар Скендері, який керує Агентством з розробки спеціальних програм громадянства, створеним у 2020 році, уточнив, що вони лише "вивчають і планують найняти міжнародну компанію, яка просуватиме албанські паспорти". Він сказав, що фактична видача громадянства та необхідні перевірки безпеки залишатимуться під юрисдикцією держави.

На сьогоднішній день урядовці відкидають критику ЄС щодо цього питання як мотивовану упередженнями, наполягаючи на тому, що програма буде вільною від корупції та матиме єдину мету залучення інвесторів, а не лише тих, хто хоче отримати албанський паспорт.

Як зазначив Брюссель у своєму останньому звіті про прогрес щодо Албанії за 2021 рік: "Щодо прав на громадянство, положення Закону про громадянство, прийняте в липні 2020 року, все ще може призвести до створення схеми громадянства для інвесторів. Такі схеми створюють ризики щодо безпеки, відмивання грошей, ухилення від сплати податків, фінансування тероризму, корупції та проникнення організованої злочинності та несумісні з acquis ЄС. Як країна-кандидат, Албанія повинна утриматися від розробки такої схеми".

Подібні схеми громадянства в Північній Македонії та Чорногорії також зазнали критики з боку ЄС.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама виступав за таку ініціативу з 2019 року після участі в конференції "золотих паспортів" у Лондоні. Він вважає, що програма отримання громадянства за інвестиції має "величезний потенціал" для країни.

У 2020 році Албанія прийняла закон "Про громадянство", який містив статтю про надання громадянства в "особливих випадках": згідно з першим, громадянство може бути надано іноземному громадянину, який досяг 18 років, якщо він не становлять загрози громадському порядку та національній безпеці, а також у випадках, коли Албанія має національний інтерес або інтерес у сфері освіти, науки, мистецтва, культури, економіки та спорту; а в другому випадку громадянство може бути надане за спеціальними програмами.