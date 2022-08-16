Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Албанія просуває схему «золотих паспортів» попри критику ЄС

 

Албанія наполягає на своєму плані продажу паспортів багатим іноземцям та інвесторам, незважаючи на неодноразову критику з боку ЄС, що ця схема, яка також використовується в деяких сусідніх країнах, суперечить цінностям блоку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Balkan Insight.

Після перших змін до закону про приватно-державне партнерство (PPP), які додають програму громадянства до списків, у яких можна використовувати цей закон, уряд Албанії зараз розглядає можливість найму приватних фірм для просування цієї схеми серед іноземців.

Питання надання албанського громадянства іноземним інвесторам, над яким уряд Еді Рами міркував близько трьох років, нещодавно знову опинилося в центрі уваги після того, як стало відомо, що урядове рішення, прийняте 29 липня, але опубліковане 9 серпня, передбачає, що форми PPP також можна використати для цієї програми громадянства.

Це викликало невелику бурю в соціальних мережах. Громадянство надається лише указом глави держави після попередніх перевірок МВС, але є побоювання, що те, що по суті є питанням безпеки та державним завданням, може закінчитися приватизацією.

Бледар Скендері, який керує Агентством з розробки спеціальних програм громадянства, створеним у 2020 році, уточнив, що вони лише "вивчають і планують найняти міжнародну компанію, яка просуватиме албанські паспорти". Він сказав, що фактична видача громадянства та необхідні перевірки безпеки залишатимуться під юрисдикцією держави.

На сьогоднішній день урядовці відкидають критику ЄС щодо цього питання як мотивовану упередженнями, наполягаючи на тому, що програма буде вільною від корупції та матиме єдину мету залучення інвесторів, а не лише тих, хто хоче отримати албанський паспорт.

Як зазначив Брюссель у своєму останньому звіті про прогрес щодо Албанії за 2021 рік: "Щодо прав на громадянство, положення Закону про громадянство, прийняте в липні 2020 року, все ще може призвести до створення схеми громадянства для інвесторів. Такі схеми створюють ризики щодо безпеки, відмивання грошей, ухилення від сплати податків, фінансування тероризму, корупції та проникнення організованої злочинності та несумісні з acquis ЄС. Як країна-кандидат, Албанія повинна утриматися від розробки такої схеми".

Подібні схеми громадянства в Північній Македонії та Чорногорії також зазнали критики з боку ЄС.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама виступав за таку ініціативу з 2019 року після участі в конференції "золотих паспортів" у Лондоні. Він вважає, що програма отримання громадянства за інвестиції має "величезний потенціал" для країни.

У 2020 році Албанія прийняла закон "Про громадянство", який містив статтю про надання громадянства в "особливих випадках": згідно з першим, громадянство може бути надано іноземному громадянину, який досяг 18 років, якщо він не становлять загрози громадському порядку та національній безпеці, а також у випадках, коли Албанія має національний інтерес або інтерес у сфері освіти, науки, мистецтва, культури, економіки та спорту; а в другому випадку громадянство може бути надане за спеціальними програмами.
Ключові теги: Албанія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,2817
  0,3126
 0,83

Курс обміну валют на сьогодні, 09:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2652  0,16 0,42 40,0991  0,08 0,20
EUR 39,7200  0,05 0,13 40,8735  0,11 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 11:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес