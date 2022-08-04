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АНАЛІТИКА

Росіяни знайшли форму власності британських компаній, на яку не поширюються санкції

 

Російські олігархи з найближчого оточення Володимира Путіна, які потрапили під санкції, знайшли незакриту лазівку для їх обходу. Як повідомляє BBC, Аркадій та Борис Ротенберги - партнери російського диктатора по дзюдо - використовували форму власності, яка не зобов'язує розкривати бенефіціарів.

У 2016-2017 роках британський уряд зобов'язав майже всі британські компанії ідентифікувати своїх справжніх власників. Єдиний виняток чомусь зробили для такої форми власності, як "англійське обмежене партнерство" (ELP).

Відтоді було створено понад 4500 таких "обмежених партнерств", з'ясувало спільне розслідування BBC та Finance Uncovered.

На відміну від більшості компаній, ELP не мають окремої юридичної особи. В уряді Великої Британії кажуть, що ELP не можуть володіти активами, не мають бенефіціарного власника та не можуть законно відкривати банківські рахунки самостійно. Але розслідування свідчить про інше.

Серед тих, хто скористався секретністю ELP, були й Ротенберги.

У січні 2017 році у Лондоні була заснована Sinara Company LP, яка за документами займалася наданням туристичних послуг та продажем квитків. Розслідування встановило, що в період з липня 2017 року до червня 2018 року ця компанія зробила щонайменше 14 банківських переказів на загальну суму $133 000 артконсультанту, який організовував угоди для Ротенбергів.

Близько 25% усіх "обмежених партнерств", створених з 2017 року, були засновані чотирма спеціалізованими агентствами, які мають великий досвід створення анонімних компаній для клієнтів у Східній Європі та колишньому СРСР. Деякі з цих компаній були пов'язані з фінансовими злочинами, зокрема відмиванням грошей.
 

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