Протесты в Каракалпакстане подавлены. Что это было и как они повлияют на весь регион

В конце июня в Каракалпакстане - автономии в составе Узбекистана - начались массовые протесты, в ходе их подавления погибли минимум 18 человек. Причиной стали поправки в Конституцию, которые лишали этот регион возможности проголосовать за свою независимость. Там все еще ограничен интернет, а немногие журналисты поначалу работали в условиях жесткого противодействия - поэтому восстановить полную картину событий пока сложно. Но ясно одно: президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев получил сильный удар и по своей популярности внутри страны, и по своему имиджу в мире.

Что произошло в Каракалпакстане

"Попытка лишить Каракалпакстан возможности выйти из состава Узбекистана неожиданно обернулась бомбой для [президента Шавката] Мирзиеева", - пишут аналитики, которые утверждают что волнения в автономном регионе Узбекистана застали Ташкент врасплох.

Протесты вспыхнули в Нукусе, Муйнаке и Чимбае на западе Узбекистана против вынесенных 25 июня на общественное обсуждение поправок в Конституцию. Поправки, в том числе, исключали право автономной республики Каракалпакстан на отделение в результате всенародного голосования. Шесть статей, утверждающие это право, были закреплены в Конституции Узбекистана в 1993 году - при первом президенте страны Исламе Каримове. Тогда Каракалпакстан вошел в состав Узбекистана на 20 лет. В 2013 году, когда этот срок прошел, фактически ничего не изменилось.

Каракалпакстан находится на западе Узбекистана, это 40% всей его территории. В регионе свой официальный язык - каракалпакский; парламент, герб и гимн. Там проживают около 2 млн человек (всего в Узбекистане живут 34 млн человек), треть из них каракалпаки - народность, происходящая из Приаралья и наиболее близкая по культуре и языку к казахам.

Кара-Калпакская автономная область была образована в 1924 году и до 1930 года находилась в составе Казахской ССР. В 1936 году Кара-Калпакская АССР была включена в состав Узбекской ССР. После распада Советского Союза регион преобразовали в Республику Каракалпакстан, и тогда же был подписана Декларация о государственном суверенитете. В 1993 году был подписан межгосударственный договор сроком на 20 лет о вхождении Каракалпакстана в состав Узбекистана.

К 2002 году 250 тыс. каракалпаков эмигрировали в Казахстан в связи с безработицей и сложной экономической ситуацией в регионе: Каракалпакстан, состоящий на 80 процентов из пустыни Кызылкум, был одним из самых неблагополучных регионов Узбекистана. Жители региона страдали от отсутствия инфраструктуры, недостатка питьевой воды и плохой экологии.

Сейчас из новой редакции Конституции исчезло право Каракалпакстана провести референдум и отделиться от Узбекистана.

Волнения в регионе начались практически сразу после обнародования поправок в СМИ. Сразу за этим арестовали одного из лидеров Каракалпакской оппозиции - блогера и адвоката Даулетмурата Таджимуратова, который призывал к мирным демонстрациям 5 июля. Это тут же повлекло массовые протесты во всем регионе.

По разным данным (в регионе отключен интернет и любая связь с ним максимально затруднена), речь идет о тысячах демонстрантах, протестовавших против поправок и за освобождение Таджимуратова. К протестам присоединились и каракалпаки, проживающие в разных странах за пределом Узбекистана. Таджимуратова освободили, а затем вновь задержали.

Местные активисты и журналисты пишут о сотнях пострадавших. Об этом же Би-би-си рассказала местная журналистка Лолагул Каллыханова (4 июля стало известно, что Каллыханову задержали и якобы перевезли в Ташкент; ее родственники не могут связаться с ней).

"Преследования лидеров Каракалпакстана начались после задержания Даулетмурата Тажимуратова. Почти сразу в сети появились дискредитирующие его видео с интимными сценами, а затем аудио, где он признается в том, что он гей (гомосексуальность в Узбекистане уголовнонаказуема - прим. Би-би-си). Это открытая попытка убрать лидера той части каракалпаков, которые хотели бы выйти из состава Узбекистана", - рассказывает Каллыханова.

Она также рассказала о страхе за свою безопасность и о том, что "Телеграм"-канал, у которого было 100 тыс. подписчиков - сторонников выхода из состава Узбекистана - с началом волнений попросту исчез.

Ответ Ташкента

В ответ на многочисленные протесты президент Шавкат Мирзиеев практически сразу вылетел в Каракалпакстан и заявил о готовности убрать непопулярные поправки. Он также отметил, что инициатива принять их исходила от местных депутатов, а не от него, а волнения являются попыткой внешних сил посягнуть на территориальную целостность страны.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сразу же подавил беспорядки, но и поправки согласился отозвать

"Эти беспорядки - попытка злонамеренных сил дестабилизировать и расшатать ситуацию в Узбекистане, выбрав путь агрессии и насилия под предлогом протеста против конституционных реформ", - заявил Мирзеев.

Впрочем, до официального обращения президента к гражданам, протестующих узбекские полиция и военные уже разогнали, а "Телеграм"-каналы заполонили фото и видеосъемки разгона демонстраций. Полиция использовала водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В один из первых дней протестов по социальным сетям разошлось фото с якобы реками крови на улицах Нукуса. Власти настаивают, что это была окрашенная красной краской вода из водомета.

США выразили обеспокоенность происходящим и потребовали прозрачного расследования происшествий в Каракалпакстане. Спикер Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты "поддерживают усилия Узбекистана по реализации демократических реформ" и призывают власти "защищать все основные права человека, в том числе на мирные собрания и выражение мнений в соответствии с международными обязательствами Узбекистана".

Евросоюз обратился к узбекской власти с требованием освободить заключенных активистов и не мешать работе журналистов. В своем заявление Евросоюз назвал события в Каракалпакстане "экзаменом по правам человека в Узбекистане".

Что известно к сегодняшнему дню

Количество пострадавших во время беспорядков пока еще точно не установлено, Генпрокуратура Узбекистана сообщила о 18 погибших, 243 человека ранены и 516 задержаны. Среди пострадавших - 38 полицейских. Скорее всего это не окончательная информация: местные СМИ сообщают о десятках местных жителей, ожидающих новостей о своих близких возле больниц, СИЗО и моргов.

Попытка репортера журнала Economist Джоанны Лиллис поговорить с родственниками пострадавших закончилась тем, что ее задержали и отпустили только после того, как заставили удалить все видео. Журналисты французского Франс пресс напротив получили помощь от полиции и сопровождающих, при этом им прямо запретили брать интервью у раненых в больнице или их родственников.

Еще до начала протестов было известно, что власти требуют от узбекских СМИ не писать о каракалпакских поправках и удалить уже опубликованные материалы.

"Мы вернули материалы о Каракалпакстане на сайт Gazeta.uz, и я надеюсь, что власти подумают дважды перед тем как пытаться заткнуть независимые СМИ. Открытость в интересах всех присутствующих", - заявила 5 июля редактор издания Паврина Аюбова.

На сегодняшний день беспорядки подавлены, введен комендантский час, который предусматривает запрет на демонстрации. Въезд в регион также ограничен. Активисты говорят о продолжающихся задержаниях, при этом часть людей освобождают практически сразу.

Кабельный интернет в Каракалпакастане по-прежнему не работает. Мобильный интернет доступен не всем, и скорость его намного медленнее, чем обычно - пишут жители области.

Что теперь будет

Хотя ситуация стабилизировалась, отношения между Узбекистаном и Каракалпакстаном испорчены надолго, считают эксперты.

"В начале своего президентства [в 2016 году] Мирзеев начал обращать больше внимания на Каракалпакстан, финансируя строительство инфраструктуры (проведение газопровода, к примеру) и создавая рабочие места, но его команда и он сам, конечно, все же не имел связи с реальностью, как показывает произошедшее", - считает журналист из Ташкента Никита Макаренко.

Политолог из Узбекистана Рафаэль Саттаров (он живет в США) в интервью "Настоящему времени" (издание признано иностранным агентом в России) сказал, что при худшем сценарии, отношения между властью Узбекистана и каракалпакстанцами могут стать такими же натянутыми, как у власти в Турции с курдским меньшинством.

"Возникнет недоверие и напряжение, которое сложно будет преодолеть", - считает Саттаров.

Он также добавил, что произошедшее в Каракалпакстане - это удар по репутации популярного и среди населения, и на Западе Шавката Мирзиеева. Он за шесть лет своего правления зарекомендовал себя как реформатор, смягчив законодательство и открыв Узбекистан для туристов и для международного сообщества в целом.

Из недавних его инициатив, например - закон об IT-специалистах, который позволил многим российским программистам после начала войны России и Украины получить рабочую визу в Узбекистане и налоговые льготы. Кроме того, при нем вышли на свободу часть политзаключенных и больше не поощряется принудительный труд на сборе хлопка.

Что подтолкнуло Мирзиеева и его команду на поправки против возможной независимости Каракалпакстана - официально не известно. На уровне предположений экспертов, Мирзиеев испугался сепаратистских сценариев вроде аннексии Россией Крыма.

Сам президент так и ограничился упоминанием неких внешних сил, не называя ни одного конкретного имени. Схожую риторику использовал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после протестов в январе 2022 года - хотя люди были недовольны резко выросшей стоимостью газа.

Токаев первым поддержал действия Мирзиеева по подавлению беспорядков - как позже и российские власти.