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Трамп не закликав Зеленського бити по Москві, а «лише запитав» — Білий дім
23:05 15.07.2025 |
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з главою України Володимиром Зеленським не закликав його до ударів углиб рф.
Про це вона сказала в коментарі Newsweek.
Коментуючи повідомлення американських медіа про те, що Трамп і Зеленський минулого тижня обговорювали удари по рф, Лівітт звинуватила Financial Times у «вириванні слів із контексту для отримання кліків».
«Президент Трамп лише поставив запитання, а не закликав до подальших убивств. Він невтомно працює, щоб зупинити вбивства і покласти край цій війні», - зазначила речниця Білого дому.
Раніше Washington Post писало, що Трамп під час телефонного дзвінка із Зеленським запитував його, чому українські війська не завдають ударів по Москві. Той нібито відповів, що для цього потрібна відповідна зброя.
Згодом Financial Times теж писало про таку розмову. За словами джерел журналістів, президент США підтримав ідею ударів углиб рф, вважаючи її стратегією «змусити їх [росіян] відчути біль» і примусити кремль сісти за стіл переговорів.
Що передувало?
14 липня Трамп підтвердив, що США нададуть Україні озброєння на «мільярди доларів», яке закуплять і розподілятимуть європейські союзники по НАТО. Зокрема, він розповів, що до відправлення в Україну готують до 17 систем протиповітряної оборони Patriot.
Рютте назвав таке рішення «цілком логічним». За його словами, Трамп зателефонував йому 10 липня і сказав, що вирішив, що Україна повинна отримати «все необхідне для самозахисту», але хоче, щоб європейці за це платили.
Глава Альянсу зазначив, що ідеєю зацікавилися Німеччина, Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Велика Британія, Нідерланди та Канада.
Крім того, президент США також пригрозив росії «дуже суворими тарифами», якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди.
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