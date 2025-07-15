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АНАЛІТИКА

Світова торгівля товарами зросла на 5,3% у I кв. - СОТ

 

Обсяг світової торгівлі товарами збільшився в першому кварталі 2025 року на 5,3% у річному виразі, оскільки імпорт до Північної Америки різко зріс в очікуванні введення підвищених мит адміністрацією президента США Дональда Трампа, ідеться в доповіді Світової організації торгівлі (СОТ).

У поквартальному обчисленні показник підвищився на 3,6%.

"Нові тарифи, оголошені Сполученими Штатами 2 квітня, на початку другого кварталу, загалом були очікуваними, що дало змогу імпортерам прискорити закупівлі, щоб уникнути сплати підвищеного мита", - зазначається в доповіді.

Зростання торгівлі в першому кварталі виявилося вищим, ніж очікували в СОТ.

У Північній Америці було зафіксовано найзначніше зростання імпорту порівняно з попереднім кварталом - 13,4%. В Африці показник підвищився на 5,1%, у Південній і Центральній Америках, а також у країнах Карибського басейну - на 3,6%, на Близькому Сході - на 3%, у Європі - на 1,3%, в Азії - на 1,1%.

У СНД (група охоплює асоційовані держави і колишні країни співдружності) у першому кварталі було зафіксовано зниження імпорту на 0,5%.

Найактивніший приріст експорту зафіксовано на Близькому Сході (6,3%), за яким йдуть Азія (5,6%), Південна Америка (3,2%), Африка (2,5%), Європа (1,9%) і Північна Америка (1,8%). У регіоні СНД було зареєстровано скорочення експорту на 1%.

За оцінками організації, у другому кварталі зростання продовжилося, а в другому півріччі очікується спад, унаслідок чого 2025 року загалом обсяг світової торгівлі товарами підвищиться лише на 0,1%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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