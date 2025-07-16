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Китай засудив погрозу Трампа митами на торгових партнерів РФ
23:39 15.07.2025 |
Китай засуджує погрозу президента США Дональда Трампа запровадити "дуже суворі" тарифи проти торговельних партнерів Росії, якщо та не домовиться з Україною про мир протягом 50 днів. Про це у вівторок, 15 липня, заявив речник міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь.
"Китай рішуче виступає проти всіх незаконних односторонніх санкцій... У тарифній війні немає переможців, а примус і тиск не вирішать проблем", - цитує його агентство AFP.
Агенція також зауважує, що через кілька годин після заяви Трампа лідер КНР Сі Цзіньпін заявив на полях зустрічі міністрів закордонних справ Шанхайської організації співробітництва в Пекіні главі МЗС РФ Сергію Лаврову, що їхні країни повинні "посилити взаємну підтримку".
Трамп пригрозив торговельним партнерам Росії через війну в Україні
14 липня Дональд Трамп заявив про домовленість з НАТО надсилати найсучасніше озброєння Україні для її відсічі російській агресії. За його словами, вартість боєприпасів та зброї, що постачатимуться, складе "мільярди доларів", і поставки включатимуть, зокрема, системи протиракетної оборони Patriot.
Окрім того, Трамп пригрозив, що США запровадять "дуже суворі тарифи" щодо Росіїта 100-відсоткові "вторинні тарифи" проти її торговельних партнерів, якщо протягом наступних 50 днів та не досягне угоди щодо припинення війни в Україні.
Посол США при НАТО Метью Вітакер того ж дня уточнив, що йдеться фактично про вторинні санкції проти країн, які закуповують російські енергоносії. "Йдеться про тарифи для таких країн, як Індія та Китай, які купують їхню нафту. І це справді, я вважаю, суттєво вплине на російську економіку", - цитує його Bloomberg.
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