Фінляндія ще не вирішила, чи буде брати участь в ініціативі Трампа щодо зброї Україні

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо привітав рішення американського президента Дональда Трампа щодо військової допомоги Україні, однак наголосив, що його країна ще не прийняла рішення щодо участі в цьому.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Як відомо, 14 липня президент США оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.

Водночас за словами Орпо, Фінляндія ще не прийняла рішення про участь у військовій допомозі та її оплату.

"Без військової допомоги США підтримка України є недостатньою. Питання про те, чи будуть союзники по НАТО оплачувати військову допомогу, оголошену Трампом, потребує уточнення", - зауважив він.

Відтак прем'єр Фінляндії наголосив, що його країна буде оцінювати "кожне рішення, коли отримаємо більш детальну інформацію про те, що воно передбачає".

Зазначимо, міністр оборони Швеції Пал Йонсон вже заявив, що Швеція долучиться до зусиль з посилення поставок озброєння Україні після рішення Трампа.

14 липня Трамп також анонсував відправлення Україні додаткових комплексів Patriot.