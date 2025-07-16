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Казахстан вирішив відмовитися від послуг Росії під час будівництва ТЕЦ
23:56 15.07.2025 |
Казахстан почав самостійно будувати теплоелектроцентраль у Кокшетау потужністю 240 МВт. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Олжас Бектенов.
"Поки що ми не отримали точної інформації про надання гарантованого здешевленого фінансування з російської сторони, тому в Кокшетау ми вже почали самотужки будувати, не звертаючись ні до кого", - сказав Бектенов на пресконференції 15 липня.
Щодо двох інших ТЕЦ (у Семеї та Усть-Каменогорську потужністю по 360 МВт), то Казахстан поки що чекає на відповідь від російської сторони, зазначив прем'єр.
"Якщо найближчим часом відповіді не буде, теж розглядатимемо варіанти самостійної реалізації цих проєктів", - заявив він, зазначивши, що довгого очікування влада собі дозволити не може, оскільки "потрібні і тепло, і електроенергія".
Про будівництво трьох ТЕЦ, яке оцінювалося в $2,7 млрд, Казахстан у листопаді 2023 року домовився з Росією.
У 2024-му країни уклали міжурядову угоду про будівництво об'єктів. Згідно з угодою, фінансування проєкту забезпечують російські банки. Вони мали надати кредити терміном на 15 років.
У травні 2025-го казахстанський віцепрем'єр Роман Скляр казав про проблеми з отриманням пільгового експортного фінансування на обладнання, яке використовуватиметься для будівництва та роботи ТЕЦ. Він заявив, що Казахстан шукатиме нових інвесторів, якщо російська сторона не зможе виділити гроші для постачання обладнання.
Минулого тижня заступник голови Міненерго Казахстану Бахитжан Іллясов повідомив, що будівництвом трьох ТЕЦ у Казахстані можуть зайнятися компанії з КНР та Південної Кореї.
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