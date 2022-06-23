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АНАЛІТИКА

Из-за санкций у российских аграриев дефицит запчастей для иностранной техники

 

Российские аграрии вслед за автовладельцами столкнулись с нехваткой запчастей для иностранной техники, доля которой в парке достигает 30-40% - санкции ЕС прямо запрещают импорт части комплектующих.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

Так, опрос, проведенный среди участников рынка, свидетельствует о сложностях с обслуживанием и ремонтом сельхозтехники из-за дефицита запчастей. Речь идет о технике иностранных производителей, объем которой в парке составляет в среднем 30-40%.

По словам источников газеты в крупном агрохолдинге, запчасти на импортную технику найти очень сложно.

"У ряда поставщиков есть какие-то простые детали, но их нужно искать, а цены выше докризисных на 50-100%", - говорит собеседник издания.

По его словам, у компании на этом фоне оставили одну из машин "на запчасти", а также начали закупать российскую технику вместо импортной.

Глава правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов говорит, что стоимость запчастей выросла в среднем на 30-50%, что связано с дополнительными затратами на логистику.
За матеріалами: Экономическая правда
Ключові теги: Росія
 

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