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Из-за санкций у российских аграриев дефицит запчастей для иностранной техники
15:02 23.06.2022 |
Российские аграрии вслед за автовладельцами столкнулись с нехваткой запчастей для иностранной техники, доля которой в парке достигает 30-40% - санкции ЕС прямо запрещают импорт части комплектующих.
Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.
Так, опрос, проведенный среди участников рынка, свидетельствует о сложностях с обслуживанием и ремонтом сельхозтехники из-за дефицита запчастей. Речь идет о технике иностранных производителей, объем которой в парке составляет в среднем 30-40%.
По словам источников газеты в крупном агрохолдинге, запчасти на импортную технику найти очень сложно.
"У ряда поставщиков есть какие-то простые детали, но их нужно искать, а цены выше докризисных на 50-100%", - говорит собеседник издания.
По его словам, у компании на этом фоне оставили одну из машин "на запчасти", а также начали закупать российскую технику вместо импортной.
Глава правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов говорит, что стоимость запчастей выросла в среднем на 30-50%, что связано с дополнительными затратами на логистику.
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