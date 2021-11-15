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Польша к середине 2022 года намерена отгородиться от Беларуси стеной - министр
08:48 15.11.2021 |
Польша до конца первой половины будущего года намерена значительно укрепить границу с Беларусью, сообщил в субботу в эфире радиостанции РМФ ФМ глава польского МВД Мариуш Каминьский.
"Мы хотим, чтобы заграждение было установлено до конца первого полугодия 2022 года, это будет сооружение длиной 180 км, высотой 5,5 м, там будут использованы самые современные решения", - сказал он.
"Вдоль реки Буг мы используем системы безопасности другого типа", - добавил он.
По словам министра, сейчас границу с Беларусью охраняют 13 тыс. военнослужащих, 4,5 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских. "Нас постоянно провоцируют, но наши службы подготовлены хорошо", - отметил Каминьский.
Он также сообщил, что "лагерь (мигрантов - ИФ) у границы разрастается и находится под контролем белорусских служб, которые доставляют нужные материалы".
Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась в минувший понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.
Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.
Страны Балтии обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Такой же позиции придерживается и Еврокомиссия.
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