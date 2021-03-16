Инвестиции повышенного риска: как Китай теряет регион Центральной и Восточной Европы

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Инвестиции повышенного риска: как Китай теряет регион Центральной и Восточной Европы

12:51 16.03.2021 |

Мир

 Юрій Пойта / Європейська правда

Як змінюється ставлення до Китаю та китайських інвестицій у Центральній та Східній Європі?

Наявність цих змін продемонстрував черговий саміт у форматі "17+1" - між Китаєм та групою із 17 держав регіону Центральної та Східної Європи.

Вперше за історію існування цього формату китайську сторону представляв лідер КНР Сі Цзіньпін, що мало значно посилити статусність заходу та компенсувати недоліки онлайн-формату.

Проте китайців очікувало розчарування та навіть дипломатична поразка: шість країн (Латвія, Литва, Естонія, Болгарія, Румунія та Словаччина) значно понизили своє представництва (замість лідерів держав їх представляли профільні міністри), а низка лідерів, серед яких віцепрем'єр Болгарії Маріяна Ніколова та президент Польщі Анджей Дуда, піддали критиці китайську сторону за невирішення проблем торговельного дисбалансу та небажання Китаю відкривати свій ринок для європейських виробників.

Що ж сталося зі спробами Китаю закріпитися у Східній Європі та яке майбутнє чекає на "17+1"?

Очікування та реальність

Формат "17+1" був створений Китаєм у 2012 році та спершу включав 16 країн Центральної та Східної Європи, як членів ЄС (Болгарія, Румунія, Хорватія, Словенія, Словаччина, Чехія, Угорщина, Польща, Латвія, Естонія, Литва), так і кандидатів (Сербія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Північна Македонія). У 2019 році до них приєдналася Греція.

Китай позиціонує даний формат як міжнародний майданчик для покращення співпраці та створення взаємопов'язаних економічних та логістичних проєктів.

Країни ЦСЄ розглядали "17+1" як можливість залучення китайських інвестицій у свою економіку, вдосконалення власної транспортної та енергетичної інфраструктури, обміну технологіями. При цьому найбільш зацікавленими у поглибленні співпраці з КНР були країни, які не входять до складу ЄС та не мають доступу до порівняно дешевого європейського фінансування проєктів.

Китайський уряд під час щорічних самітів концентрував свою увагу на обіцянках майбутніх інвестицій, в першу чергу в інфраструктуру, високі технології та енергетику та можливості економічного зростання в регіоні за допомоги Китаю. В 2012 році Китай оголосив про запровадження спеціальної кредитної лінії обсягом $10 млрд, а в 2017 році прем'єр Держради Лі Кецян пообіцяв додатково виділити $3 млрд.

Водночас за підсумками майже 10-річного періоду існування цієї організації можна стверджувати, що цей формат так і не став драйвером для економічного зростання країн ЦСЄ, а частка китайських інвестицій залишається незначною, особливо у порівнянні з інвестуванням Пекіна в країни Західної Європи.

Найвищу частку китайських інвестицій мають Угорщина, Чехія та Польща - 2,4%, 1%, 1,4% відповідно.

Економіка чи геополітика?

Чому ж китайські інвестиції не запрацювали?

Серед відчутних проєктів Китаю можна відзначити лише участь у модернізації та будівництві залізниці Будапешт-Белград (вартість оцінюється приблизно у $2,89 млрд, на цей час побудовано тільки сербську ділянку дороги), тоді як більшість інших залишилися у вигляді меморандумів про взаєморозуміння.

Проте навіть вказана залізниця має значні труднощі в реалізації, пов'язані з невідповідністю у підходах стосовно фінансування масштабних інфраструктурних проєктів: в ЄС проводяться відкриті тендери, в той час як Китай намагається отримати вигідні контракти кулуарно та поза відкритими конкурсами.

Також європейські кредити якісно відрізняються від китайських, оскільки разом з фінансуванням Пекін завжди намагається поставити китайську робочу силу та витратні матеріали (так звані зв'язані кредити), у зв'язку з чим врешті-решт усі прибутки повертаються до китайських компаній.

Але це далеко не повний перелік проблем.

На думку багатьох експертів, формат "17+1" є прикриттям для посилення китайських економічних позицій та їхньої трансформації в інструменти політичного впливу.

На додачу до економічної залежності в торгівлі Пекін просуває наративи про неефективність та занепад західних моделей управління.

Тож невипадково, що формат "17+1" тепер розглядається Брюсселем та великою частиною європейських аналітиків швидше як інструмент, завдяки якому Пекін намагається налагоджувати співпрацю з країнами регіону, обходячи загальноєвропейські інститути та практики.

Така практика вже починає приносити й геополітичні дивіденди.

Показовий випадок - голосування в 2016 році в Раді ЄС стосовно засудження фактів порушення Китаєм міжнародного права в Південно-Китайському морі, заблоковане Угорщиною, Грецією, Хорватією та Словенією.

Так само країни ЦСЄ не одностайні у своїй позиції щодо заяв, які засуджують порушення прав людини в Китаї.

Урок для Києва

Втім, зміна ставлення до китайських інвестицій у Вашингтоні та Брюсселі впливає й на ЦСЄ.

Тож не дивно, що за результатами останнього саміту "17+1" стало помітно, що керівництво країн регіону стало дедалі критичніше ставитися до Китаю та його внутрішньої і зовнішньої політики.

Серед країн-членів найбільше симпатизують Китаю Угорщина та Сербія, вони єдині в "17+1" закуповують китайську вакцину.

Водночас у низці країн, серед яких Польща, Чехія, Словаччина, країни Балтії, Болгарія, дедалі більше критикують підходи КНР. Занепокоєння викликають такі фактори, як небажання Китаю відкривати власний ринок (попри офіційне пропагування китайським урядом принципів глобалізації та вільного ринку), зростання диспропорції в торгівлі, порушення прав людини.

На перегляд відносин із Пекіном впливатиме й американсько-китайське протистояння, яке посилюватиметься та набиратиме системності за адміністрації Джо Байдена.

В нових умовах дедалі складніше реалізувати старий підхід "безпека - окремо, а економіка - окремо".

Доступ Китаю до чутливих технологій та критичної інфраструктури (в т.ч. під виглядом наукових і освітніх обмінів), будівництво компанією Huawei інформаційно-телекомунікаційних мереж 5G, військово-технічне співробітництво з Китаєм - це класичний перелік "червоних ліній", які не варто переходити країнам, що хочуть продовжувати розвивати відносини з США, ЄС та НАТО.

Тож корекція підходів країн ЦСЄ до Китаю триватиме й надалі.

І це варто мати на увазі й Києву, який також намагається знайти свою стратегію відносин із Пекіном.

Юрій Пойта, керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону New Geopolitics Research Network
 

ПО РУБРИКАМ

12:42 Евро слабо дорожает к доллару 16 марта после статистики из Германии

12:32 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 16.03.21

12:28 Справочный курс гривны 16 марта повышен на 2,9 коп до 27,634 грн/$1

12:22 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 15.03.21

11:55 Азиатские фондовые биржи 16 марта закрылись ростом на оптимизме из США

11:22 Нацбанк заявил о нарушениях 46 страховых компаний

09:57 Остаток средств на корсчетах банков 16.03.21

09:54 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 15.03.2021

08:01 Золото 16 марта немного дорожает в преддверии заседания ФРС США

07:58 Доллар 16 марта укрепляется к иене и слабеет к евро

07:45 Фондовые индексы США выросли 15 марта, несмотря на падение сырьевого сектора

15.03 «Доступные кредиты 5-7-9%»: Объемы займов достигли 25,5 миллиардов

15.03 Повышение учетной ставки НБУ до 6,5% поддержало 6 из 8 членов комитета НБУ, Рожкова c коллегой были за 7%

15.03 Дубилет и еще два топ-чиновника «Приватбанка» получили новые подозрения в растрате 8 миллиардов

15.03 Депозитные ставки для физлиц 15.03.21

• дальше…

14:34 Англия потратит €3 млрд на электрические и водородные автобусы

12:51 Инвестиции повышенного риска: как Китай теряет регион Центральной и Восточной Европы

11:52 Виталий Портников: Кремль тянет время до ухода Зеленского

08:50 США потратят $150 млн на кибербезопасность Microsoft

08:30 Ватикан не намерен благословлять однополые пары

15.03 Европейский регулятор 18 марта обсудит ситуацию с вакциной AstraZeneca

15.03 Столтенберг не увидел непосредственной угрозы атаки на НАТО

15.03 ЕС ввел новую систему контроля за импортом: как изменятся таможенные правила

15.03 Великобритания намерена отойти от норм GDPR ради экономического роста

15.03 Федеральная комиссия по связи США назвала пять китайских компаний, представляющих угрозу национальной безопасности

15.03 Без «Катюши» на Олимпиаде. России запретили исполнять популярную песню вместо гимна

15.03 Франция провела первые в Европе симуляции атак на спутники

15.03 Обращение Байдена к Зеленскому: Почему США прямо заговорили о деле Коломойского

15.03 Великобритания считает Россию угрозой номер один

15.03 Провал партии Меркель: что показала «генеральная репетиция» выборов в Бундестаг

• дальше…

08:25 Степанов: если 50% всех областей окажутся в «красной» зоне, возможно введение «жесткого» карантина на территории всей Украины

15.03 Пенсионный возраст для части украинцев повысят с 1 апреля: кого это коснется

15.03 Что будет, если у Зеленского поделят Украину на 10 зон

11.03 Сделали важный шаг к строительству первого платного автобана в Украине - Шмыгаль

11.03 Территория Украины будет иметь 10 функциональных зон - Минрегион

10.03 Уставшие мосты и технологии «регионалов»: Почему люди Зеленского продолжают "мочить" Виталия Кличко

04.03 Украина поднялась на 7 ступенек в рейтинге экономических свобод

04.03 Фармкомпания «Фармак» совместно с украинскими учеными создали ПЦР-тест, выявляющий новые штаммы коронавируса

04.03 За первую неделю вакцинации от коронавируса в Украине прививки получили 9 568 человек

03.03 Онлайн-прописку до конца года запустят по всей стране

02.03 Средняя цена на квартиры в новостройках Киева, в феврале 2021 года составила 32 174 грн./кв.м

02.03 В феврале средняя стоимость квартиры в Киеве отмечена на уровне 44 077 грн./кв. м

01.03 Украинцы с 1 марта смогут путешествовать без виз в Гренаду

01.03 G7 напомнили Степанову о важности прозрачных закупок и продолжения медреформы

25.02 Учасникам всеукраїнського тестування на діабет підготують програму профільних онлайн-консультацій

• дальше…

13:58 Почти половина украинцев поддерживает санкции против трех телеканалов, связанных с Медведчуком - опрос Центра Разумкова

13:54 Треть украинцев, которые знают о деле Стерненко, называют приговор активисту политически мотивированным - опрос Центра Разумкова

13:04 Маруся Звиробий снялась с выборов в Раду на 87-ом округе в пользу Кошулинского

11:52 Виталий Портников: Кремль тянет время до ухода Зеленского

11:32 Между Байденом и Коломойским. Как Тимошенко поможет Зеленскому встать с неудобного шпагата

09:13 «Дубина» против или для «слуги народа»: Чем будет заниматься исключенный из партии Александр Дубинский

15.03 Вопрос национальной безопасности: Что не так с национализацией «Мотор Сичи»

15.03 Обращение Байдена к Зеленскому: Почему США прямо заговорили о деле Коломойского

15.03 Дубинского исключили из «Слуги народа» – сайт партии

15.03 Съезд доктринеров: Как «слуги» начали готовиться к выборам

15.03 Разумков не вошел в состав политсовета партии «Слуга народа» из-за занятости на должности спикера Рады

15.03 Арахамия возглавил политсовет партии «Слуга народа»

15.03 Суд арестовал имущество, которое фигурант дела «ПриватБанка» переписал на жену

15.03 Новый передел собственности: Что на самом деле сказал Владимир Зеленский о нашем светлом будущем

15.03 Что будет, если у Зеленского поделят Украину на 10 зон

• дальше…

14:34 Англия потратит €3 млрд на электрические и водородные автобусы

13:38 Kia рассказала о дизайне будущих автомобилей на примере электрокара EV6

12:06 Евросоюз возбудил крупное расследование в отношении рекламной политики Google

10:44 Volkswagen снизит стоимость батарей для электрокаров

09:51 Telegram привлек $1 млрд через облигации

09:33 Женщина использовала Deepfake, чтобы избавиться от соперниц своей дочери по группе поддержки

08:55 Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала новый отчёт о выявленных за последний год поддельных телефонах

08:50 США потратят $150 млн на кибербезопасность Microsoft

15.03 Натрийионные аккумуляторы готовы бросить вызов литийионным батареям

15.03 Toyota представила особую Supra. Таких выпустят всего 90 штук

15.03 BMW полностью переведет автомобили Mini на электродвигатели к 2030 году

15.03 SpaceX запустила ещё 60 спутников Starlink и поставила рекорд, вернув первую ступень в девятый раз

15.03 Google не удалось уклониться от иска, связанного со слежкой в режиме инкогнито

15.03 Электрокары Tesla неожиданно подорожали

15.03 Самая дорогая игра в истории Star Citizen привлекла более $350 млн долларов и до сих пор не вышла

• дальше…

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно