США включили Xiaomi в чёрный список из-за китайской награды основателя компании

В середине января администрация Дональда Трампа в США внесла несколько китайских компаний, среди которых оказалась Xiaomi, в чёрный список. Их обвинили в том, что они принадлежат китайским военным или имеют очень прочные связи с коммунистическим правительством Китая.

Как сообщает The Wall Street Journal, причиной внесения Xiaomi в черный список стало то, что основатель компании Лэй Цзюнь (Lei Jun) был удостоен награды Министерства промышленности и информатизации КНР под названием «Выдающийся строитель социализма с китайскими особенностями» (Outstanding Builder of Socialism with Chinese Characteristics). Награда была хорошо воспринята компанией, что было отражено в биографии её основателя и в соответствующем годовом отчете компании.

В ответ на внесение компании в чёрный список Xiaomi опубликовала публичное заявление, подтверждающее, что она не имеет никаких связей с китайским правительством и не принадлежит китайским военным. Xiaomi подчеркнула, что компания продолжала соблюдать все юридические протоколы в своих деловых операциях, а у правительства США нет доказательств каких-либо нарушений. Xiaomi заявила, что будет использовать все законные возможности для возмещения ущерба за несправедливое занесение в чёрный список правительством США. В тот момент акции компании значительно упали.

Xiaomi также подала иск, оспаривая занесение в черный список в США, но чем закончится суд, пока непонятно.