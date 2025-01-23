Фінансові новини
- |
- 23.01.25
- |
- 00:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Британія відправить літаки для участі в місії НАТО в Балтійському морі
23:52 22.01.2025 |
Велика Британія надасть літаки P-8 Poseidon і Rivet Joint для морського патрулювання і спостереження в рамках операції Baltic Sentry ("Балтійський вартовий"), що охоронятиме підводну інфраструктуру у Балтійському морі.
Про це повідомляє пресслужба британського Міністерства оборони, пише "Європейська правда".
Згідно із заявою британського оборонного відомства, Британія відіграє провідну роль у протидії зростанню російській загрозі морській інфраструктурі в європейських морях.
В рамках поточної роботи Королівські військово-повітряні сили нададуть літаки для нового розгортання НАТО, покликаного посилити захист морської інфраструктури в Балтійському морі.
"Велика Британія надасть літаки морського патрулювання і спостереження P-8 Poseidon і Rivet Joint для операції "Балтійський вартовий", яка була оголошена після пошкодження підводного кабелю Estlink2 між Естонією і Фінляндією", - йдеться у повідомленні.
Напередодні стало відомо, що Нідерланди направлять три військові кораблі для участі в новій місії НАТО Baltic Sentry.
Нагадаємо, після саміту балтійських держав-членів НАТО у Гельсінкі генсек Марк Рютте оголосив про запуск місії "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулюватиме у найважливіших районах Балтійського моря для охорони підводної інфраструктури.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Домбровскіс: У 2025 році Київ отримає від ЄС 35 млрд євро
|Будь-які миротворчі сили, розгорнуті в Україні, мають включати війська США - Зеленський
|Порошенко готовий внести заставу за генерала Галушкіна
|Держсекретар США: хочемо завершити війну в Україні так, щоб вона не почалася через 3-4 роки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Туалетний столик: як облаштувати ідеальний куточок для краси, зручності та гармонії у вашій спальні.
У РУБРИЦІ
|«Далі буде тільки гірше»: Трамп вимагає від РФ укласти «угоду» для завершення війни
|Британія відправить літаки для участі в місії НАТО в Балтійському морі
|США відправляють до кордону з Мексикою 1000 військових, - Sky News
|Україна та Японія запустили спільну платформу для залучення японського бізнесу до відновлення
|ЄС із Данією та Литвою запустив ініціативу для підтримки євроінтеграції України
|Рютте поговорив з новим держсекретарем США: чекає на співпрацю щодо України
Бізнес
|Трамп не проти, щоб TikTok купив Маск або Еллісон
|OpenAI та SoftBank запускають Stargate — ініціативу зі створення дата-центрів нового покоління для ШІ
|Польський фонд розвитку вперше інвестує в Україну: профінансує експансію IT-фірми Euvic
|Українцям спростили зняття з обліку автомобілів та доставлення прав, техпаспортів та номерів
|Сем Альтман анонсував нову дуже швидку модель ШІ для ChatGPT
|Apple знову очолила список найдорожчих брендів у світі - Brand Finance
|Hyundai впровадить технологію HyperCasting для виробництва електромобілів наступного покоління