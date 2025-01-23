Британія відправить літаки для участі в місії НАТО в Балтійському морі

Велика Британія надасть літаки P-8 Poseidon і Rivet Joint для морського патрулювання і спостереження в рамках операції Baltic Sentry ("Балтійський вартовий"), що охоронятиме підводну інфраструктуру у Балтійському морі.

Про це повідомляє пресслужба британського Міністерства оборони, пише "Європейська правда".

Згідно із заявою британського оборонного відомства, Британія відіграє провідну роль у протидії зростанню російській загрозі морській інфраструктурі в європейських морях.

В рамках поточної роботи Королівські військово-повітряні сили нададуть літаки для нового розгортання НАТО, покликаного посилити захист морської інфраструктури в Балтійському морі.

"Велика Британія надасть літаки морського патрулювання і спостереження P-8 Poseidon і Rivet Joint для операції "Балтійський вартовий", яка була оголошена після пошкодження підводного кабелю Estlink2 між Естонією і Фінляндією", - йдеться у повідомленні.

Напередодні стало відомо, що Нідерланди направлять три військові кораблі для участі в новій місії НАТО Baltic Sentry.

Нагадаємо, після саміту балтійських держав-членів НАТО у Гельсінкі генсек Марк Рютте оголосив про запуск місії "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулюватиме у найважливіших районах Балтійського моря для охорони підводної інфраструктури.