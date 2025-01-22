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Рютте поговорив з новим держсекретарем США: чекає на співпрацю щодо України
23:31 22.01.2025 |
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів телефонну розмову з новопризначеним держсекретарем США Марко Рубіо.
Про це Рютте написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
У своєму дописі Рютте назвав "хорошою" розмову з Рубіо.
"З нетерпінням чекаємо можливості привітати вас у НАТО і працювати разом з питань України, Росії, Китаю", - написав він, звертаючись до Рубіо.
Він також зазначив, що "збільшення витрат на оборону в Європі та зростання трансатлантичного оборонного виробництва роблять нас усіх сильнішими".
Під час слухань у Сенаті для затвердження Рубіо заявляв, що досягнення угоди про припинення бойових дій вимагатиме поступок як з боку Москви, так і з боку Києва, і припускав, що Україні доведеться відмовитися від своєї мети повернути всю територію, захоплену Росією за останнє десятиліття.
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