Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рютте поговорив з новим держсекретарем США: чекає на співпрацю щодо України

 

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів телефонну розмову з новопризначеним держсекретарем США Марко Рубіо.

Про це Рютте написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

У своєму дописі Рютте назвав "хорошою" розмову з Рубіо.

"З нетерпінням чекаємо можливості привітати вас у НАТО і працювати разом з питань України, Росії, Китаю", - написав він, звертаючись до Рубіо.

Він також зазначив, що "збільшення витрат на оборону в Європі та зростання трансатлантичного оборонного виробництва роблять нас усіх сильнішими".

Під час слухань у Сенаті для затвердження Рубіо заявляв, що досягнення угоди про припинення бойових дій вимагатиме поступок як з боку Москви, так і з боку Києва, і припускав, що Україні доведеться відмовитися від своєї мети повернути всю територію, захоплену Росією за останнє десятиліття.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0325
  0,1336
 0,32
EUR
 1
 43,8735
  0,2316
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8740  0,12 0,28 42,5380  0,13 0,30
EUR 43,5280  0,00 0,00 44,3144  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0500  0,13 0,31 42,0800  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес