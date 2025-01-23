Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США відправляють до кордону з Мексикою 1000 військових, - Sky News

 

США посилюють кордон із Мексикою. До кордону між країнами планується відправити тисячу американських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами анонімного американського чиновника, до кордону з Мексикою армія США має намір направити близько 1000 військових.

Чиновник не сказав конкретно, коли відбудеться розгортання, але, за його словами, вони приєднаються до тисяч військових Національної гвардії, які вже знаходяться на кордоні, згідно з указом президента США Дональда Трампа про оголошення надзвичайного стану.

Трамп неодноразово обіцяв провести найбільшу депортацію в історії США.

Готуючись до потенційного напливу, Мексика почала будівництво гігантських наметових притулків у місті Сьюдад-Хіарес у рамках плану уряду створити центри в дев'яти містах на півночі країни.

Проте місцевий чиновник Енріке Лікон описав ці плани як "безпрецедентні", оскільки очікується, що притулки будуть готові прийняти тисячі людей за лічені дні.

Нагадаємо, що вчора президент США Дональд Трамп наказав Міністерству оборони підготувати план для військ для підтримки прикордонної місії.

Розпорядження послідувало за оголошенням надзвичайного стану на кордоні з Мексикою.

Зауважимо, що перший день на посаді президента Трамп почав із підписання відразу низки указів. Вони стосувались енергетики, імміграційної політики та нацбезпеки. А також, він скасував низку рішень адміністрації Джо Байдена.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Мексика
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0325
  0,1336
 0,32
EUR
 1
 43,8735
  0,2316
 0,53

Курс обміну валют на вчора, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8740  0,12 0,28 42,5380  0,13 0,30
EUR 43,5280  0,00 0,00 44,3144  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0500  0,13 0,31 42,0800  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес