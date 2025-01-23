Фінансові новини
- |
- 23.01.25
- |
- 00:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США відправляють до кордону з Мексикою 1000 військових, - Sky News
23:48 22.01.2025 |
США посилюють кордон із Мексикою. До кордону між країнами планується відправити тисячу американських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За словами анонімного американського чиновника, до кордону з Мексикою армія США має намір направити близько 1000 військових.
Чиновник не сказав конкретно, коли відбудеться розгортання, але, за його словами, вони приєднаються до тисяч військових Національної гвардії, які вже знаходяться на кордоні, згідно з указом президента США Дональда Трампа про оголошення надзвичайного стану.
Трамп неодноразово обіцяв провести найбільшу депортацію в історії США.
Готуючись до потенційного напливу, Мексика почала будівництво гігантських наметових притулків у місті Сьюдад-Хіарес у рамках плану уряду створити центри в дев'яти містах на півночі країни.
Проте місцевий чиновник Енріке Лікон описав ці плани як "безпрецедентні", оскільки очікується, що притулки будуть готові прийняти тисячі людей за лічені дні.
Нагадаємо, що вчора президент США Дональд Трамп наказав Міністерству оборони підготувати план для військ для підтримки прикордонної місії.
Розпорядження послідувало за оголошенням надзвичайного стану на кордоні з Мексикою.
Зауважимо, що перший день на посаді президента Трамп почав із підписання відразу низки указів. Вони стосувались енергетики, імміграційної політики та нацбезпеки. А також, він скасував низку рішень адміністрації Джо Байдена.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Домбровскіс: У 2025 році Київ отримає від ЄС 35 млрд євро
|Будь-які миротворчі сили, розгорнуті в Україні, мають включати війська США - Зеленський
|Порошенко готовий внести заставу за генерала Галушкіна
|Держсекретар США: хочемо завершити війну в Україні так, щоб вона не почалася через 3-4 роки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Туалетний столик: як облаштувати ідеальний куточок для краси, зручності та гармонії у вашій спальні.
У РУБРИЦІ
|«Далі буде тільки гірше»: Трамп вимагає від РФ укласти «угоду» для завершення війни
|Британія відправить літаки для участі в місії НАТО в Балтійському морі
|США відправляють до кордону з Мексикою 1000 військових, - Sky News
|Україна та Японія запустили спільну платформу для залучення японського бізнесу до відновлення
|ЄС із Данією та Литвою запустив ініціативу для підтримки євроінтеграції України
|Рютте поговорив з новим держсекретарем США: чекає на співпрацю щодо України
Бізнес
|Трамп не проти, щоб TikTok купив Маск або Еллісон
|OpenAI та SoftBank запускають Stargate — ініціативу зі створення дата-центрів нового покоління для ШІ
|Польський фонд розвитку вперше інвестує в Україну: профінансує експансію IT-фірми Euvic
|Українцям спростили зняття з обліку автомобілів та доставлення прав, техпаспортів та номерів
|Сем Альтман анонсував нову дуже швидку модель ШІ для ChatGPT
|Apple знову очолила список найдорожчих брендів у світі - Brand Finance
|Hyundai впровадить технологію HyperCasting для виробництва електромобілів наступного покоління