Aliexpress и другие популярные китайские приложения запретили в Индии

Правительство Индии продолжает придерживаться свой стратегии по запрету китайских приложений. В этот раз был опубликован список из 43 приложений, среди которых оказалось приложение платформы электронной коммерции от Alibaba. Да, теперь в Индии запретили Aliexpress и другие приложения Alibaba, такие как WeTV и MangoTV, а также некоторые приложения для знакомств и игры.

Правительство страны утверждает, что новые приложения заблокированы в соответствии с разделом 69A Закона об информационных технологиях. Власти заявляют, что приложения отмечены как наносящие ущерб суверенитету, безопасности и целостности Индии. После этого список запрещенных китайских приложений в Индии увеличился до 267 наименований.

Новые приложения, заблокированные правительством Индии:

Suppliers Mobile App

Alibaba Workbench

AliExpress - Smarter Shopping, Better Living

Alipay Cashier

Lalamove India - Delivery App

Drive with Lalamove India

Snack Video

CamCard - Business Card Reader

CamCard - BCR (Western)

Soul- Follow the soul to find you

Chinese Social - Free Online Dating Video App & Chat

Date in Asia - Dating & Chat For Asian Singles

WeDate-Dating App

Free dating app-Singol, start your date!

Adore App

TrulyChinese - Chinese Dating App

TrulyAsian - Asian Dating App

ChinaLove: dating app for Chinese singles

DateMyAge: Chat, Meet, Date Mature Singles Online

AsianDate: find Asian singles

FlirtWish: chat with singles

Guys Only Dating: Gay Chat

Tubit: Live Streams

WeWorkChina

First Love Live- super hot live beauties live online

Rela - Lesbian Social Network

Cashier Wallet

MangoTV

MGTV-HunanTV official TV APP

WeTV - TV version

WeTV - Cdrama, Kdrama&More

WeTV Lite

Lucky Live-Live Video Streaming App

Taobao Live

DingTalk

Identity V

Island 2: Ashes of Time

Boxster (Early Access)

Heroes Evolved

Happy Fish

Jellipop Match-Decorate your dream island

Munchkin Match: magic home building

Conquista Online II