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Китай зосередиться на стабілізації проблемного ринку житла у 2025 році
23:10 25.12.2024 |
У 2025 році триватимуть зусилля щодо стабілізації та запобігання подальшому падінню ринку нерухомості Китаю.
Про це пише Reuters.
Повідомляється, що Китай буде енергійно просувати реформу системи продажу комерційного житла і розширювати масштаби реконструкції міських селищ, не обмежуючись додаванням 1 мільйона одиниць.
Китай суворо контролюватиме пропозицію комерційного житла, одночасно збільшуючи пропозицію доступного житла, щоб допомогти розв'язати житлові проблеми великої кількості нових громадян, молоді та трудових мігрантів.
Політики активізували зусилля з пожвавлення ринку нерухомості, запровадивши нові заходи для стимулювання попиту на житло після того, як очолювана урядом кампанія зі стримування забудовників з високим рівнем боргового навантаження спровокувала кризу в 2021 році.
Починаючи з вересня, заходи, спрямовані на стимулювання купівлі житла, включають зниження іпотечних ставок та мінімальних перших внесків, а також податкові стимули для зниження вартості операцій з житлом.
Ринок нерухомості продемонстрував певну динаміку стабілізації, і в жовтні та листопаді кількість угод з житлом зростала в річному та місячному обчисленні два місяці поспіль.
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