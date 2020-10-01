Польша закроет все угольные шахты до 2049 года

Большую часть электроэнергии Польша производит из угля и является единственным государством Европейского союза, которое не обязалась быть углеродно-нейтральным до 2050 года.

Вице-министр государственных активов Артур Собон и глава Силезского-Домбровского отделения профсоюза «Солидарность» Доминик Колёж сообщили, что достигнуто понимание в деле долгосрочной модели трансформации польской горной отрасли.

В соответствии с соглашением, последнюю шахту каменного угля в Польше должны закрыть в 2049 году.

Несмотря на запланированное закрытие шахт, правительство обеспечит горнякам занятость до их пенсии, а если это невозможно - предусмотрено социальную помощь.

«Польша идет своей дорогой, учитывая свою специфику; мы идем в соответствии с политикой в ​​Европейском Союзе», - заявил Собон.

Содержание договора между правительством и горняками должно быть передано Европейской комиссии.

Напомним, что Польша намерена заместить природный газ биометаном и водородом.