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Польша закроет все угольные шахты до 2049 года
12:00 01.10.2020 |
Большую часть электроэнергии Польша производит из угля и является единственным государством Европейского союза, которое не обязалась быть углеродно-нейтральным до 2050 года.
Вице-министр государственных активов Артур Собон и глава Силезского-Домбровского отделения профсоюза «Солидарность» Доминик Колёж сообщили, что достигнуто понимание в деле долгосрочной модели трансформации польской горной отрасли.
В соответствии с соглашением, последнюю шахту каменного угля в Польше должны закрыть в 2049 году.
Несмотря на запланированное закрытие шахт, правительство обеспечит горнякам занятость до их пенсии, а если это невозможно - предусмотрено социальную помощь.
«Польша идет своей дорогой, учитывая свою специфику; мы идем в соответствии с политикой в Европейском Союзе», - заявил Собон.
Содержание договора между правительством и горняками должно быть передано Европейской комиссии.
Напомним, что Польша намерена заместить природный газ биометаном и водородом.
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