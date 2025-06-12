Фінансові новини
- |
- 12.06.25
- |
- 13:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: США відмовляють держави від участі в конференції ООН щодо утворення Палестини
11:58 12.06.2025 |
Адміністрація Дональда Трампа закликає уряди країн світу не брати участь у конференції ООН, яка буде присвячена потенціалу вирішенню конфлікту між Ізраїлем і Палестиною на основі двох держав.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters із посиланням на дипломатичну ноту США.
У ноті, надісланій США у вівторок, учасників конференції ООН застерігають від "антиізраїльських заходів", які Штати розглядатимуть як такі, що суперечать їхнім зовнішньополітичним інтересам.
"Ми закликаємо уряди не брати участі в конференції, яку ми вважаємо контрпродуктивною для поточних зусиль, спрямованих на припинення війни в Газі та звільнення заручників", - йдеться в документі, який цитує Reuters.
Там також ідеться, що США виступають проти одностороннього визначення "гіпотетичної Палестинської держави" і "непрямої підтримки конференцією потенційних дій, зокрема бойкоту та санкцій проти Ізраїлю".
Крок США прямо суперечить дипломатичним зусиллям двох їхніх близьких союзників - Франції та Саудівської Аравії.
Вони спільно організовують наступного тижня в Нью-Йорку зустріч, мета якої - визначити потенційні умови для створення Палестинської держави, гарантуючи при цьому безпеку Ізраїлю.
Раніше французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро заявляв, що Франція "сповнена рішучості" визнати Палестинську державу, але не зробить цього самостійно.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС запровадив нові мита на аграрну продукцію та добрива з Росії й Білорусі
ТОП-НОВИНИ
|Держсекретар США опублікував офіційне вітання до Дня Росії
|Армія РФ втратила на війні з Україною понад мільйон військових, - Генштаб
|Уряд Туска пережив вотум недовіри
|У Верховній Раді зареєстровано постанову про звільнення Стефанішиної з посади віцепрем'єрки-міністерки юстиції України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄС запровадив нові мита на аграрну продукцію та добрива з Росії й Білорусі
|Кіт Келлог розповів, як бачить завершення війни РФ в Україні
|У США призначили нових членів комітету щодо вакцинації. Деякі з них є противниками щеплень
|Трамп знову погрожує ввести односторонні мита протягом двох тижнів
|ЗМІ: США відмовляють держави від участі в конференції ООН щодо утворення Палестини
|США можуть оголосити дефолт у серпні – Бессент, який раніше запевняв, що це неможливо
Бізнес
|Новий рівень геймінгу на iPhone, iPad і Mac: представлено новий додаток Apple Games
|Telegram заперечив доступ російських спецслужб до серверів
|Microsoft створила полегшену Windows 11 для Asus ROG Xbox Ally — вона з'явиться на інших пристроях
|За інфраструктуру Telegram відповідають причетні до ФСБ особи — розслідування
|Вартість 100 найдорожчих ІТ-брендів у світі сягнула $3,2 трлн - Brand Finance
|Toyota та Daimler домовилися завершити злиття своїх вантажних підрозділів у 2026 році
|Amazon інвестує $20 мільярдів у «хмари» для штучного інтелекту