Виробник IRIS-T представив новий зенітний дрон для боротьби з БПЛА

На виставці оборонних технологій у німецькому Нюрнберзі місцева компанія Diehl Defence, яку в Україні добре знають як виробника зенітно-ракетних комплексів IRIS-T, представила свою новітню розробку в галузі ППО ­- зенітний дрон Cicada.

Нові безпілотники, які отримали назву від комах-коників цикад, що переважно живуть у тропічних країнах, призначені для захисту від невеликих дронів першого та другого класів, забезпечуючи мінімальні побічні збитки. Cicada eMissile є ключовим елементом системи ППО Sky Sphere, повідомляє АрміяInform.

Cicada має унікальну пірамідальну форму завдяки чотирьом складеним уздовж корпусу дельтоподібним крилам. Не виключено, що ця схожість з однойменною комахою, яка також має чотири крила, і стала приводом для відповідної назви БПЛА.

Довжина ракети становить 700 мм, а діаметр - 300 мм. Така конструкція дозволяє їй ефективно вражати невеликі низькошвидкісні дрони масою до 600 кг. З огляду на реалії протидії ворожим дронам на полях російсько-української війни, це означає, що цей літальний апарат здатний ефективно боротися з широким спектром безпілотних загроз. Від невеликих комерційних квадрокоптерів, таких як DJI Mavic, до більших розвідувальних БПЛА, наприклад «Орлан-10», та ударних камікадзе-дронів типу Shahed-136.

Система пропонується у двох варіантах: для бойових умов та для використання в цивільних зонах.

Нелетальна версія «Цикади» оснащена сіттю, яка захоплює дрони, не руйнуючи їх. Це робить систему безпечною для застосування поблизу стадіонів та інших громадських місць, де важливо уникнути вибухів та уламків. А летальна версія, навпаки, має легшу конструкцію й оснащена осколковою боєголовкою в задній частині, здатною знищити ціль у радіусі 10 метрів. Ця версія не підлягає повторному використанню.

Як зазначено в релізі, розміщеному на офіційному порталі фірми Diehl Defence, завдяки модульній конструкції система Sky Sphere може бути укомплектована за бажанням замовника як власними компонентами компанії, так і компонентами від компаній-партнерів.

Своєю чергою дослідники з оборонного сайту Army Recognition, які ознайомилися з дроном-новинкою на виставці у ФРН, повідомили, що Cicada eMissile є БПЛА з електричним приводом. Він інтегрується в ланцюжок від датчика до стрільця, забезпечуючи гнучкість конфігурації.

Рушійна установка ракети базується на твердопаливному ракетному двигуні, який створює початкову тягу приблизно 1000 метрів за секунду. Час роботи підтримує дальність ураження від 8 до 12 кілометрів із робочою межею 5 кілометрів.

На відміну від 40-кілометрового радіуса дії SLM Iris-T, «Цикада» призначена для перехоплення безпілотників малої дальності. Ракета використовує крутий підйом, а потім кероване зниження для ураження цілей, засновуючи алгоритми, розроблені для відстеження непередбачуваних рухів дрона.

Вага Cicada становить менш ніж 10 кг, і в неактивному стані вона зберігається в контейнері, який також є пусковою установкою. У разі виявлення загрози радаром система управління визначає тип цілі, після чого запускається відповідна версія ракети.

Структура системи ППО Sky Sphere, ключовим елементом якої є зенітний дрон Cicada від Diehl Defence. Фото: Diehl

На передній частині безпілотника встановлений датчик радіолокації для точного наведення, а високошвидкісний ротор розганяє ракету до 200 км/год. Вбудована батарея забезпечує політ до п'яти хвилин та дальність до 5 кілометрів - максимальної відстані, на якій радари можуть засікти невеликі дрони. Однак швидкість перехоплення залежить від типу цілі.

Для задоволення специфічних вимог замовників Cicada може бути доповнена функціями планування польоту, дотримання рельєфу та уникнення перешкод. Останнє особливо важливе при використанні в густонаселених районах. Крім того, завдяки компактності та портативності ракету легко транспортувати навіть в обмеженому просторі.

Експерти з українського оборонного порталу ІКК Defense Express (DE) повідомили, що презентація в Нюрнберзі була не прем'єрною демонстрацією Cicada, яка раніше також була відома під назвою μMissile та виставлялась публічно у вересні 2024 року.

«Але з того часу розробка просунулась й, з візуально помітного, отримала складані крила для зменшення розміру транспортно-пускового контейнера. Щобільше, у Diehl повідомили, що розробка буде готова для замовлень у 2026 році», - зазначили в DE.

Аналітики ринку озброєнь сходяться на думці, що Cicada eMissile від Diehl Defence є передовим рішенням для боротьби з загрозами з боку малих дронів, поєднуючи універсальність і високу ефективність.

Принагідно варто зазначити, що Cicada є далеко не єдиним західним зенітним дроном, але інші розробки, аналогічні за концепцією, використовують реактивні двигуни, що дає значно менший час на перехоплення цілей та дальності.

Наприклад, розробка Raytheon під назвою Coyote, про яку наша агенція детально розповідала в одній зі своїх попередніх публікацій, також спочатку йшла шляхом створення перехоплювача з електродвигуном, але дуже швидко перетворилась на повноцінну зенітну ракету.

Використання зенітних дронів, подібних до Cicada, відображає сучасну тенденцію у військовій сфері, спрямовану на розробку мобільних та економічно ефективних систем протидії БПЛА. Традиційні засоби ППО, такі як зенітні ракети, часто є дорогими і не завжди виправданими для нейтралізації малих дронів. У цьому контексті зенітні безпілотники пропонують більш гнучке та доступне рішення.