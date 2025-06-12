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АНАЛІТИКА

Кіт Келлог розповів, як бачить завершення війни РФ в Україні

 

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог, залучений до мирного врегулювання, розповів про «почуття впевненості» після ознайомлення з баченням Києва і Москви щодо припинення війни.

«Ми взяли український документ, потім російський - вони звуть його меморандумом... І ми сказали: добре, як ви можете об'єднати ці два документи разом, щоб дійти до кінцевого стану? І зараз ми досить впевнено почуваємося. Ми знаємо, як може і має виглядати кінцевий стан. І якби ми могли просто дійти до цього моменту, то, вважаємо, це можна «виграти». Під виграшем я маю на увазі можливість дійти до мирної угоди», - заявив Келлог у Брюсселі під час форуму Німецького фонду Маршалла.

Відповідаючи на запитання, який саме вигляд може мати «кінцевий стан», Келлог сказав про всеохопне припинення вогню.

«Припинення вогню на місці - тобто на землі, на якій ви фізично перебуваєте», - пояснив посадовець, на яких позиціях це має статися.

«Потім ми хочемо дійти до повернення дітей, полонених, які там перебувають, що зробило би стійке припинення вогню довгостроковим і стійким не лише для українців, а й для Європи. Потім - спробувати повернути росіян до того, що я б назвав Лігою Націй. Тож усі працюють разом... Ви всі можете жити з результатами цього в довгостроковій перспективі», - наголосив Келлог.

Спецпредставник Дональда Трампа вкотре наголосив на кількості жертв з обох сторін, назвавши це «вбивствами промислового масштабу». За його словами, сумарно вбитих і поранених - понад 1,2 мільйона.

Окремо Келлог відзначив зусилля Володимира Зеленського, а також окремо зупинився на викликах, з якими стикається український лідер. Келлог сказав, що звертав на це увагу президента США.

«Я сказав: сер, у нас не було американського президента з часів Авраама Лінкольна, який би мусив робити те, що зробив президент Зеленський. Він веде війну за національне виживання на своїй власній землі... Коли ви це бачите, маєте цінувати проблеми, з якими вони стикаються зараз на місцях. Гадаю, іноді ми цього не бачимо», - зауважив Келлог.

Україна наполягає на безумовному припиненню вогню. Також на цьому наполягають США, які є ініціаторами переговорів між Україною та РФ. Москва на це не погоджується.

Російські державні інформаційні агенції ввечері 2 червня оприлюднили текст російського документа, який містить пропозиції Москви з умовами припинення вогню, Росія, зокрема, пропонує Києву проведення виборів, а потім підписання мирного договору. Росія також вимагає виведення українських військ із Запорізької, Донецької, Луганської і Херсонської областей і міжнародного визнання російськими цих чотирьох регіонів і окупованого ще в 2014 році Криму.

Також у тексті «меморандуму РФ» міститься вимога нейтралітету України, що передбачає відмову від вступу у військові союзи та заборону на розміщення на території України іноземних формувань. Російська мова, за версією Москви, має в Україні стати офіційною.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 28 травня заявив, що «матиме відповідь за два тижні», чи дійсно російський лідер Путін хоче завершити війну в Україні.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв 3 червня заявив, що метою участі російської делегації у зустрічах з українськими представниками в Стамбулі є забезпечення перемоги Росії, а не досягнення миру у війні з Україною.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США, Росія
 

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