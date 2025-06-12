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АНАЛІТИКА

Трамп знову погрожує ввести односторонні мита протягом двох тижнів

 

Президент Дональд Трамп заявив, що має намір надіслати листи торговельним партнерам протягом одного-двох тижнів, у яких буде визначено односторонні ставки мит.

Це станеться до крайнього терміну 9 липня, коли планується повторне запровадження підвищених тарифів для десятків країн, інформує Bloomberg.

"Ми надішлемо листи приблизно за півтора-два тижні, в яких пояснимо країнам, яка угода діє. Там буде вказано, які умови - приймаєте або відмовляєтесь", - сказав Трамп журналістам.

Президент неодноразово встановлював двотижневі дедлайни для ухвалення рішень, але часто ці строки зсувалися або взагалі не виконувалися. Ще 16 травня Трамп заявив, що оголосить тарифні ставки для торговельних партнерів США "протягом найближчих двох-трьох тижнів", зазначає видання.

У квітні він уже анонсував підвищення мит для десятків країн, але згодом призупинив їх на 90 днів - після падіння ринків і побоювань інвесторів щодо можливої глобальної рецесії.

Наразі, попри тривалі переговори, США досягли лише базового торговельного договору з Великою Британією та тимчасового перемир'я у митному конфлікті з Китаєм.

Однак навіть перемир'я з Китаєм опинилося під загрозою після взаємних звинувачень у порушенні домовленостей. Через це цього тижня у Лондоні відбулись інтенсивні переговори щодо механізмів виконання угоди.

У середу Трамп заявив, що угода з Китаєм вже завершена: Пекін має постачати США рідкісноземельні елементи та магніти, натомість США дозволять китайським студентам навчатися в американських університетах.

На запитання журналістів, чи розглядає він можливість продовження строку для укладення угод з окремими країнами, Трамп відповів:

"Так, я відкритий до цього. Але не думаю, що в цьому буде потреба", - додав президент.

Спочатку Трамп планував вести переговори з кожним партнером окремо, але відмовився від цієї ідеї через обмежені можливості адміністрації. Наразі команда Трампа веде переговори про двосторонні угоди з Індією, Японією, Південною Кореєю та Євросоюзом.

Міністр торгівлі Говард Латнік у середу зазначив, що угода з ЄС, ймовірно, буде серед останніх, через складність переговорів із 27 країнами-членами блоку.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

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