США можуть оголосити дефолт у серпні – Бессент, який раніше запевняв, що це неможливо

США можуть зіткнутися з дефолтом за державним боргом вже у другій половині літа. Про це заявив міністр фінансів країни Скотт Бессент на слуханнях у комітеті Палати представників Конгресу, пише Bloomberg.

На питання, коли у США закінчаться гроші для сплати рахунків за державним боргом у розмірі понад $36,9 трлн, Бессент відповів, що, за його очікуваннями, це станеться в середині або наприкінці літа.

За словами міністра фінансів США, передбачувана дата дефолту є "рухомою мішенню", яка може бути неточною.

Агентство зазначає, що літо технічно триває з 20 червня до 22 вересня. Бюджетне управління Конгресу раніше заявило, що, за його прогнозами, у США закінчаться гроші на сплату боргу вже в середині серпня.

Бессент також зазначив, якщо податковий законопроєкт президента США Дональда Трампа не буде ухвалений, Америка може зіткнутися з найбільшою фінансовою кризою з 2008 року.

За його словами, якщо не розв'язати питання з лімітом державного боргу, це стане найважчим ударом за останні 15 років.

Крім цього, Бессент уточнив, що нинішня адміністрація країни хоче знизити рівень дефіциту до менш ніж 4% до кінця президентського терміну Трампа.

2 червня Бессент категорично запевняв, що дефолт американської економіки неможливий.