Фінансові новини
- |
- 12.06.25
- |
- 13:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Молдові зростають підтримка євроінтеграції та антиросійські настрої – опитування
10:35 12.06.2025 |
Загальнонаціональне опитування в Молдові свідчить про зростання підтримки євроінтеграції, антиросійських настроїв, а також занепокоєння через економіку.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на опитування, проведене Центром досліджень громадської думки Міжнародного республіканського інституту (IRI).
За результатами загальнонаціонального опитування, майже половина громадян Молдови вважають, що країна рухається у правильному напрямку. Це - найвищий показник за понад 20 років спостережень.
49% респондентів позитивно оцінили загальний вектор розвитку країни, що, за словами Стівена Нікса, директора IRI з питань Європи та Євразії, демонструє підтримку реформ уряду та курсу на вступ до Європейського Союзу.
Водночас опитування засвідчило рекордно негативне ставлення до Росії: 74% опитаних оцінили відносини з РФ як "погані" або "дуже погані", що є зростанням на 26 пунктів порівняно з осінню 2021 року - до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
"Вторгнення Росії в Україну та її агресивна поведінка суттєво змінили громадське сприйняття Росії в Молдові", - наголосив Нікс.
Попри позитивну динаміку в політичному курсі, економічна ситуація залишається головною проблемою для громадян.
За даними дослідження, 63% учасників опитування назвали зростання вартості життя, низькі доходи та інші фінансові труднощі найважливішими проблемами, що потребують вирішення.
Наприкінці травня стало відомо, що майже дві третини молдован підтримують вступ Молдови у Європейський Союз.
Варто звернути увагу на те, що парламентські вибори у Молдові, заплановані на 28 вересня 2025 року, можуть стати вирішальними для подальшого курсу Молдови - а також стратегічно важливі для України.
Прагнення Європи допомогти Маї Санду утримати популярність перед виборами є однією з причин, чому ЄС може почати фактичні переговори про вступ з Молдовою швидше, ніж з Україною, для якої цей процес заблокувала Угорщина.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС запровадив нові мита на аграрну продукцію та добрива з Росії й Білорусі
ТОП-НОВИНИ
|Держсекретар США опублікував офіційне вітання до Дня Росії
|Армія РФ втратила на війні з Україною понад мільйон військових, - Генштаб
|Уряд Туска пережив вотум недовіри
|У Верховній Раді зареєстровано постанову про звільнення Стефанішиної з посади віцепрем'єрки-міністерки юстиції України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄС запровадив нові мита на аграрну продукцію та добрива з Росії й Білорусі
|Кіт Келлог розповів, як бачить завершення війни РФ в Україні
|У США призначили нових членів комітету щодо вакцинації. Деякі з них є противниками щеплень
|Трамп знову погрожує ввести односторонні мита протягом двох тижнів
|ЗМІ: США відмовляють держави від участі в конференції ООН щодо утворення Палестини
|США можуть оголосити дефолт у серпні – Бессент, який раніше запевняв, що це неможливо
Бізнес
|Новий рівень геймінгу на iPhone, iPad і Mac: представлено новий додаток Apple Games
|Telegram заперечив доступ російських спецслужб до серверів
|Microsoft створила полегшену Windows 11 для Asus ROG Xbox Ally — вона з'явиться на інших пристроях
|За інфраструктуру Telegram відповідають причетні до ФСБ особи — розслідування
|Вартість 100 найдорожчих ІТ-брендів у світі сягнула $3,2 трлн - Brand Finance
|Toyota та Daimler домовилися завершити злиття своїх вантажних підрозділів у 2026 році
|Amazon інвестує $20 мільярдів у «хмари» для штучного інтелекту