У Молдові зростають підтримка євроінтеграції та антиросійські настрої – опитування

Загальнонаціональне опитування в Молдові свідчить про зростання підтримки євроінтеграції, антиросійських настроїв, а також занепокоєння через економіку.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на опитування, проведене Центром досліджень громадської думки Міжнародного республіканського інституту (IRI).

За результатами загальнонаціонального опитування, майже половина громадян Молдови вважають, що країна рухається у правильному напрямку. Це - найвищий показник за понад 20 років спостережень.

49% респондентів позитивно оцінили загальний вектор розвитку країни, що, за словами Стівена Нікса, директора IRI з питань Європи та Євразії, демонструє підтримку реформ уряду та курсу на вступ до Європейського Союзу.

Водночас опитування засвідчило рекордно негативне ставлення до Росії: 74% опитаних оцінили відносини з РФ як "погані" або "дуже погані", що є зростанням на 26 пунктів порівняно з осінню 2021 року - до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Вторгнення Росії в Україну та її агресивна поведінка суттєво змінили громадське сприйняття Росії в Молдові", - наголосив Нікс.

Попри позитивну динаміку в політичному курсі, економічна ситуація залишається головною проблемою для громадян.

За даними дослідження, 63% учасників опитування назвали зростання вартості життя, низькі доходи та інші фінансові труднощі найважливішими проблемами, що потребують вирішення.

Наприкінці травня стало відомо, що майже дві третини молдован підтримують вступ Молдови у Європейський Союз.

Варто звернути увагу на те, що парламентські вибори у Молдові, заплановані на 28 вересня 2025 року, можуть стати вирішальними для подальшого курсу Молдови - а також стратегічно важливі для України.

Прагнення Європи допомогти Маї Санду утримати популярність перед виборами є однією з причин, чому ЄС може почати фактичні переговори про вступ з Молдовою швидше, ніж з Україною, для якої цей процес заблокувала Угорщина.