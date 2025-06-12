У США призначили нових членів комітету щодо вакцинації. Деякі з них є противниками щеплень

Міністр охорони здоров'я і соціальних служб США Роберт Кеннеді-молодший призначив перших вісьмох нових членів федеральної консультативної групи з питань вакцинації (ACIP). Напередодні він звільнив усіх 17 членів комітету.

Про це пише Axios.

Цей комітет є зовнішнім експертним органом, який надає рекомендації Центрам з контролю і профілактики захворювань. Поради комітету мають вплив на рішення страхових компаній стосовно покриття витрат на вакцинацію.

Кеннеді звинуватив Консультативний комітет з питань імунізації в конфлікті інтересів і звільнив усіх 17 експертів, які працювали в комітеті.

Хоча Кеннеді заявив, що новопризначені посадовці віддані доказовій медицині, деякі з них уже висловлювали антивакцинальні настрої або занепокоєння щодо COVID-19 чи мРНК-вакцин.

Низка новопризначених посадовців також підписали Велику декларацію Баррінгтона - петицію, написану групою вчених, яка виступала за те, щоб дозволити COVID поширюватися серед молодих, здорових людей, щоб швидше досягти колективного імунітету. Цей підхід викликав жорстку критику з боку багатьох експертів.

Нові учасники комітету:

Мартін Кульдорф - біостатистик, який раніше працював у підгрупі з безпеки вакцин ACIP та був співавтором Великої декларації Баррінгтона. Його звільнили з Гарвардського університету за відмову від вакцинації проти COVID. Пізніше він стверджував, що це сталося тому, що він був «занадто прихильником вакцинації».

Роберт Мелоун - лікар-науковець та біохімік, який зробив ранній внесок у технологію мРНК-вакцин. Газета New York Times назвала його «зіркою дезінформації» за поширення неправдивої інформації про COVID та щеплення мРНК, зокрема за твердження, що він є винахідником цієї технології.

Коді Мейсснер - професор педіатрії в Медичній школі Гейзеля в Дартмуті, який раніше обіймав консультативні посади як у CDC, так і в FDA. Він також підписав Велику декларацію Баррінгтона та був співавтором редакційної статті разом з комісаром FDA Марті Макарі під час пандемії COVID, у якій виступав проти носіння масок дітьми.

Рецеф Леві - професор дослідження операцій у Массачусетському технологічному інституті. Леві критикував мРНК-вакцини, публікуючи в соціальних мережах у 2023 році, що «ми повинні негайно припинити їх введення».

Вікі Пебсворт - медсестра і доктор філософії в галузі громадського здоров'я. Раніше вона працювала в Консультативному комітеті з питань вакцин та пов'язаних біологічних продуктів FDA, а також у робочій групі з безпеки вакцин для вакцини проти H1N1 при Національному консультативному комітеті з питань вакцин. Станом на 2022 рік Пебсворт входила до ради директорів Національного інформаційного центру про вакцини, антивакцинальної групи. Вона публічно говорила про те, що її син мав тривалі проблеми зі здоров'ям після вакцинації у 15 місяців.

Джозеф Гіббельн - психіатр і нейробіолог, який раніше багато років працював у NIH. Він переважно вивчає харчування та здоров'я мозку.

Майкл Росс - клінічний професор акушерства та гінекології в Університеті Джорджа Вашингтона та Університеті Співдружності Вірджинії.

Джеймс Пагано - лікар невідкладної допомоги, ліцензований у Флориді та Каліфорнії.

Заява про нові призначення одразу ж викликала побоювання в деяких експертів у галузі охорони здоров'я щодо того, що члени комітету надмірно скептично ставляться до вакцин.

Міністр охорони здоров'я США та вакцинація

Президент США Дональд Трамп ще в листопаді 2024 року оголосив про обрання на посаду міністра охорони здоров'я Роберта Кеннеді-молодшого.

Як писало Reuters, Кеннеді відомий своїми антивакцинаторськими заявами. Він давно сіяв сумніви щодо безпеки та ефективності вакцин, які десятиліттями допомагали боротися із захворюваннями та запобігати смерті.

Хоча Кеннеді сам заперечує, що є антивакцинатором, він сказав, що не буде перешкоджати американцям робити щеплення. Водночас міністр пояснював, що нібито «аутизм походить від вакцин». Також він стверджував, що COVID-19 спрямований «проти білих і темношкірих», та пропагував «фуфломіцини».

Reuters нагадує, що Кеннеді очолював групу проти вакцинації «Захист дитячого здоров'я». В інтерв'ю подкастеру Лексу Фрідману у 2023 році посадовець сказав, що жодні вакцини не є безпечними та ефективними.

Міністр також часто критикував підтримку України та заявляв про «проксі-війну», яка ведеться «заради геополітичних інтересів США».