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США обвиняют Россию в стремлении создать геостратегический плацдарм в Африке
09:18 01.06.2020 |
В США предполагают, что переброска российских истребителей в Ливию может помочь Москве создать геостратегический плацдарм в Северной Африке. Об этом в пятницу, 29 мая, заявил бригадный генерал Грегори Хедфилд, замглавы разведки Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM).
По словам Хедфилда, 14 российских самолетов переброшены в Ливию не только с целью поддержать "Ливийскую национальную армию" (ЛНА) генерала Халифы Хафтара, который ведет боевые действия против международно признанного ливийского Правительства народного согласия (ПНС). "Поддержка ЛНА и поддержка генерала Хафтара на деле означают не стремление выиграть войну, а создать собственные укрепления" в Ливии, считает генерал.
"Если Россия обеспечит себе постоянные позиции в Ливии и, что еще хуже, разместит там ракетные комплексы дальнего радиуса действия, это поменяет правила игры для Европы, НАТО и многих западных наций", - подчеркнул генерал Хедфилд.
Москву обвиняют в переброске МиГ-29 в Ливию
Ранее, 26 мая, AFRICOM обвинил Москву в переброске в Ливию нескольких современных истребителей МиГ-29 и Су-24 для поддержки российских наемников, сражающихся за генерала Хафтара. В качестве доказательства американцы предоставили фотографии ливийской авиабазы Эль-Джуфра, сделанные 19 мая, где видны несколько самолетов МиГ-29. Они "были перекрашены, чтобы замаскировать их российское происхождение" до прибытия в Ливию, утверждают военные США.
"По мере того, как Россия продолжает раздувать пламя ливийского конфликта, региональная безопасность в Северной Африке вызывает все большее беспокойство", - говорится в заявлении AFRICOM.
Между тем, 25 мая сообщалось о возможном выводе бойцов ЧВК Вагнера из Ливии. Силы ПНС Ливии в последние недели добились значительных успехов в боях со сторонниками ЛНА. В Москве заверяют, что российских боевых самолетов в Ливии нет. Гражданская война в Ливии идет с 2011 года после свержения Муаммара Каддафи.
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