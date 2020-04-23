Лаборатория или рынок морепродуктов: где появился коронавирус SARS-CoV-2?

Ученые и журналисты долгое время размышляли о том, как коронавирус SARS-CoV-2 попал в Ухань. Предполагали, что источником заражения мог стать оптовый рынок морепродуктов в Ухане, где торговали и дикими животными.

С недавних пор многие западные СМИ пишут о том, что вирус, возможно, был создан в Уханьском институте вирусологии при Китайской академии наук, который находится в непосредственной близости от рынка, а его распространение произошло в результате случайной утечки. Насколько правдоподобны эти версии?

Институт вирусологии в Ухане: тесные связи с Западом

Первые предположения о том, что новый коронавирус был создан в уханьской лаборатории, появились в соцсетях еще в январе - как часть теории заговора о секретных работах по созданию биологического оружия. Тогда версию об искусственном происхождении SARS-CoV-2 опровергла газета Washington Post: опрошенные ею вирусологи, проанализировав структуру вируса, исключили эту возможность.

Естественное происхождение нового коронавируса подтвердила и группа ученых под руководством иммунолога Кристиана Андерсена из Научно-исследовательского института Скриппса - результаты их исследования были опубликованы 17 марта в научном журнале Nature Medicine.

К этому следует добавить, что Уханьский институт вирусологии не делает тайны из своих исследований с вирусами летучих мышей: результаты многочисленных работ китайских ученых публиковались в целом ряде специализированных научных журналов. Многие проекты проводились с участием западных партнеров: лаборатория в Ухане поддерживает тесные связи с Национальной лабораторией Галвестона в Техасском университете. Британское издание Daily Mail писало о том, что финансовую поддержку вирусологам в Ухане оказывали и Соединенные Штаты. При столь обширном международном сотрудничестве китайского института на его территории вряд ли возможно проведение секретных военных разработок.

Где заразились первые пациенты с COVID-19?

Впрочем, все это не исключает того, что вирус мог случайно "вырваться на волю" из лаборатории в Ухане. Гипотезу о том, что источником коронавируса стал рыбный рынок, опровергает, в частности, исследование, опубликованное в одном из старейших и авторитетнейших медицинских журналов The Lancet и проведенное группой китайских ученых.

Проанализировав подробности госпитализации первых 41 пациентов, ученые установили, что у 13 из них не было никакой связи с рыбным рынком. Они также допустили, что нулевой пациент, с которого началась вспышка заболевания COVID-19 в Китае, мог заразиться вирусом SARS-CoV-2 еще в ноябре 2019 года, и он тоже не имел никакого отношения к рыбному рынку.

Профессор кафедры инфекционных заболеваний Джорджтаунского университета (США) Дэниел Люси в интервью журналу Science отметил, что после статьи в The Lancet версия о том, что вирус передался человеку от животного на рынке морепродуктов, представляется неправдоподобной.

Виновны ли в появлении коронавируса ученые?

Одно из возможных объяснений того, как коронавирус оказался в Ухане, может быть связано с китайским профессором вирусологии, исследовательницей Уханьского института Ши Чжэнли. Около 18 лет группа ученых под ее руководством исследовала природу коронавирусов, их эволюцию и возможные пути распространения. Именно Ши Чжэнли обнаружила, что летучие мыши служат природным резервуаром вируса, вызывающего атипичную пневмонию SARS.

6 февраля в газете South China Morning Post была опубликована большая статья о Ши Чжэнли. В ней, в числе прочего, шла речь о том, что возглавляемая вирусологом исследовательская группа на протяжении многих лет собирала образцы помета летучих мышей в пещерах на территории 28 провинций Китая. Образцы помета доставлялись в Национальную лабораторию института вирусологии в Ухане, где со временем была создана обширная база данных вирусов летучих мышей.

В начале 2019 года группа ученых под руководством Ши Чжэнли опубликовала комплексное исследование о коронавирусах, передаваемых летучими мышами. Вирус, обнаруженный у летучих мышей семейства подковоносых, имел большое сходство с передавшимся человеку SARS-CoV-2.

Именно Ши Чжэнли установила, что заболевшие в Ухане пациенты заражены новым вирусом 2019-nCoV. И именно ее команда провела быстрое секвенирование генома нового коронавируса и поделилась результатами с мировой общественностью, что позволило с невиданной скоростью начать поиск вакцины и создание тестов на антитела.

Китайского вирусолога защитили коллеги

Однако в последние недели Ши Чжэнли стала объектом травли в социальных сетях - как в Азии, так и в других регионах мира. Ее обвиняют в том, что она допустила утечку коронавируса из лаборатории. Ученая отрицает обвинения в свой адрес. "Клянусь жизнью, вирус не имеет никакого отношения к лаборатории", - написала она в соцсети WeChat. В защиту китайского вирусолога выступил ее американский коллега Питер Дасзак - президент организации EcoHealth Alliance, которая занимается вопросами передачи инфекций между животными и людьми.

В интервью общественно-правовой радиостанции National Public Radio Дасзак назвал "полной чушью" утверждение о том, что вирус "сбежал из лаборатории". По словам американского ученого, он также участвовал в сборе образцов помета летучих мышей и может засвидетельствовать, что в лаборатории в Ухане не хранились образцы вируса SARS-CoV-2. Версии об искусственном происхождении коронавируса Дасзак назвал "прискорбной политизацией происхождения пандемии".

Примечательно, впрочем, что в последнее время Китай ограничил научные публикации об источниках появления нового коронавируса. На выдвинутую Daily Mail версию о том, что нулевой пациент был сотрудником лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, китайское посольство в Великобритании отреагировало крайне резко. "Предположения безосновательны. Работы по установлению происхождения вируса SARS-CoV-2 продолжаются", - говорится в заявлении посольства.