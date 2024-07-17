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АНАЛІТИКА

Politico: Закрита соціологія демократів показала провальні результати Байдена

 

Альтернативні кандидати в президенти від Демократичної партії, в тому числі віцепрезидентка Камала Гарріс, мають кращі рейтинги, ніж президент Джо Байден, серед виборців у семи ключових штатах, які традиційно визначають результати виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать результати закритого опитування демократів від BlueLabs Analytics, про які стало відомо Politico.

Опитування на основі інтерв'ю з понад 15 тисяч виборців у семи ключових штатах свідчать, що альтернативні кандидати від Демократичної партії випереджають президента Байдена в середньому на три пункти.

Практично кожен з кандидатів показує кращі результати, ніж Байден, зокрема й віцепрезидентка Камала Гарріс. Остання, утім, відстає від середнього показника інших альтернативних кандидатів.

Ці дані доводять, що найкращі шанси перемогти Трампа матиме новий кандидат від демократів, а не Джо Байден.

Потенційними кандидатами із найбільшою підтримкою є сенатор від Арізони Марк Келлі, губернатор Меріленду Вес Мур, губернатор Пенсильванії Джош Шапіро та губернатор Мічигану Гретчен Вітмер. Усі четверо випередили Байдена приблизно на 5 пунктів у ключових штатах.

Ці дані підтверджують погляди деяких стратегів, що сліпе об'єднання демократів навколо Гарріс було б такою ж великою помилкою, як і сліпа підтримка переобрання Байдена. Майже вдвічі більше виборців вважають, що делегати повинні номінувати найкращого кандидата, а не обирати наступного в черзі.

Сумніви про доцільність балотування Байдена на другий термін почали наростати після його теледебатів із Дональдом Трампом на CNN.

Президент Байден допустив можливе зняття з президентських виборів хіба що за станом здоров'я.

За даними ЗМІ, окремі великі донори Демократичної партії США вирішили заморозити свої пожертви на суму близько 90 мільйонів доларів, поки Байден відмовляється знімати свою кандидатуру з президентських виборів.

Деякі радники з оточення президента США обговорюють, як переконати його вийти з перегонів.
Ключові теги: США
 

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