Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Штучний інтелект починає забирати роботу у фрилансерів: Попит на перекладачів упав на 40%

13:32 11.07.2024 |

Бізнес

 

Попит на послуги фрилансерів у категорії "переклади" за неповний рік упав на 39%, у "роботі з текстами" - на 6%.

Зокрема, це пов'язано з використанням штучного інтелекту в цих напрямках, ідеться в дослідженні української біржі Freelancehunt, пише українська редакція Forbes.

Наприклад, у 2023 році український виробник систем безпеки Ajax Systems відмовився від послуг 22 перекладачів, редакторів та 10 акторів дубляжу під час організації щорічної презентації нових продуктів, що дозволило компанії зменшити витрати на понад $100 000 на рік.

Найбільші світові корпорації також делегують штучному інтелекту частину роботи, яку раніше виконували люди. Зокрема, корпорація Google делегувала переклад ШІ-платформі Unbabel, Apple - Systran.

Водночас, згідно з опитуванням Freelancehunt, 22% фрилансерів самі регулярно використовують ШІ, а 48% - іноді. Проте частина перекладачів вважає, що ШІ негативно впливає на ринок фрилансу, оскільки знижує якість послуг та здешевлює працю.

Дослідження Freelancehunt було проведено з-поміж 171 000 зареєстрованих фрилансерів та охоплює період з 1 червня 2023 року по 30 квітня 2024 року.

Як повідомлялося, українські ІТ-компанії вже інтегрують інструменти штучного інтелекту в реальну роботу команд.

Раніше директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що розвиток та поширення технологій штучного інтелекту вдарить по світовому ринку праці "як цунамі". За її словами, штучний інтелект, ймовірно, вплине на 60% робочих місць у країнах з розвиненою економікою та на 40% робочих місць у всьому світі в найближчі два роки.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,8823
  0,1677
 0,41
EUR
 1
 44,3818
  0,3042
 0,69

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4629  0,03 0,07 41,0775  0,05 0,13
EUR 43,8400  0,07 0,17 44,5954  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8300  0,16 0,41 40,8600  0,17 0,43
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес