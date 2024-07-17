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"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
Чехія обрала корейську KHNP для будівництва двох атомних енергоблоків за $17 млрд
18:00 17.07.2024 |
Чехія обрала південнокорейську компанію Korea Hydro&Nuclear Power (KHNP) для будівництва двох атомних енергоблоків в країні. Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Конкурентом KHNP була французька Electricite de France SA (EDF), але, за словами прем'єр-міністра Чехії Петра Фіала, пропозиція корейської компанії була "найкращою в всіх відношеннях".
У тендері також брала участь американська Westinghouse, але Чехія ще на початку року виключила її з-поміж претендентів, заявивши, що компанія не виконала вимоги.
Вартість будівництва одного енергоблоку KHNP оцінюється в $8,6 млрд. Вони будуть збудовані на АЕС Дуковани. У Чехії не виключають, що можуть замовити KHNP будівництво ще двох реакторів на АЕС Темелін, але поки що це розглядається як потенційна можливість.
Група південнокорейських компаній, включаючи підрозділи Kepco, Doosan Enerbility та Daewoo Engineering & Construction, проєктуватиме, будуватиме та постачатиме паливо для нових чеських реакторів.
Чехія робить ставку на атомну енергетику як на ключову частину плану відмови від вугілля, а також російської нафти та газу. Раніше уряд обіцяв фінансову підтримку енергогрупі CEZ, щоб та ввела в експлуатацію принаймні один великий реактор, з якого почалася б заміна старіючих радянських ядерних енергоблоків.
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