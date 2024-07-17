Екс-розвідник Червінський вийшов з СІЗО

Колишній співробітник Головного управління розвідки Роман Червінський вийшов з СІЗО після того, як за нього внесли заставу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката екс-розвідника Костянтина Глобу у Facebook.

Адвокат опублікував фото Червінського після звільнення з Кропивницького слідчого ізолятора.

Нагадаємо, що 15 липня Кропивницький апеляційний суд змінив запобіжний захід для Романа Червінського. Суд дозволив екс-розвіднику вийти з СІЗО під заставу (до цього він був під вартою без права внесення застави). Сума застави становила 9 млн 84 тисячі гривень.

Як відомо, заставу вніс колишній президент Петро Порошенко 16 липня.

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29.09.23 «Невловимий» свідок, невідомі повноваження і нерухомі літаки на аеродромі «Канатове»: як відбувається розгляд справи Романа Червінського

Попри непублічну професію, полковник Роман Червінський, який раніше працював у Службі безпеки України й Головному управлінні розвідки Міноборони, відомий широкому загалу. Він має державні нагороди, серед яких - два ордени Богдана Хмельницького і орден "За мужність".

Що відомо про справу Червінського

У квітні 2023 року СБУ оголосила розвіднику Роману Червінському підозру про невдалу операцію, яка призвела до обстрілу росіянами аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області.

За даними слідства, Червінський разом з іншими фігурантами справи без погодження вирішили провести операцію, в рамках якої хотіли завербувати російського пілота. У результаті російські спецслужби отримали дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків.

Також Червінський отримав підозру в організації схеми на 100 тисяч доларів. Як повідомили правоохоронці, колишній розвідник нібито видавав себе за впливового посадовця Державної фіскальної служби, намагаючись заволодіти коштами підприємця.