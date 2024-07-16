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Джильберт Честертон
Порошенко вніс заставу в 9 млн грн за ексрозвідника Червінського
15:48 16.07.2024 |
Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат Петро Порошенко у вівторок вніс повну суму застави в розмірі 9 млн грн за колишнього співробітника Головного управління розвідки (ГУР) Романа Червінського.
"Не міг чекати, тому вся застава у розмірі 9 мільйонів гривень за свободу Романа Червінського внесена ще вранці. Сподіваюся, що після року знущань та незліченної кількості судових засідань - він сьогодні буде на волі", - написав Порошенко у фейсбуці.
Роман Червінський є фігурантом справи про російський удар по аеродрому біля Кропивницького. СБУ розслідує обставини ракетного обстрілу аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині в липні 2022 року, йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого статтею "Перевищення військовою посадовою особою влади або службових повноважень" КК України. Крім того, у грудні минулого року повідомлялося про те, що Червінському висунуто підозру в "завершеному замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб". Прокуратура підозрює Романа Червінського в тому, що "видаючи себе за впливового посадовця Державної фіскальної служби України, спільно з іншими особами намагався заволодіти коштами підприємця в сумі $100 тис. Він обіцяв вирішити питання повернення підприємцю затриманої партії тютюнових виробів шляхом передання зазначених коштів службовцям Державної фіскальної та Державної податкової служб України".
Як повідомлялося, 15 липня Кропивницький апеляційний суд обрав запобіжний захід для Червінського у вигляді тримання під вартою або внесення застави в розмірі 9 млн грн.
Стаття на тему:
29.09.23 «Невловимий» свідок, невідомі повноваження і нерухомі літаки на аеродромі «Канатове»: як відбувається розгляд справи Романа Червінського
Попри непублічну професію, полковник Роман Червінський, який раніше працював у Службі безпеки України й Головному управлінні розвідки Міноборони, відомий широкому загалу. Він має державні нагороди, серед яких - два ордени Богдана Хмельницького і орден "За мужність".
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