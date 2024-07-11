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Samsung Galaxy Ring дебютує за 399 доларів
22:59 10.07.2024 |
Samsung сьогодні, 10 липня представила Galaxy Ring, нове розумне кільце, яке пропонує користувачам зручний спосіб відстежувати показники здоров'я та керувати своїми пристроями за допомогою простих жестів.
Galaxy Ring поєднується з Samsung Health, надаючи користувачам комплексну інформацію про їхній сон, рівень кисню в крові, пульс та активність протягом дня. Завдяки елегантному та гнучкому дизайну, а також тривалому часу автономної роботи, Galaxy Ring стає ідеальним компаньйоном для тих, хто прагне досягти своїх цілей у сфері здоров'я та фітнесу.
Характеристики
* Відстеження сну: Galaxy Ring відстежує різні аспекти сну, включаючи тривалість, стадії сну, затримку дихання та рівень кисню в крові під час сну, щоб допомогти користувачам краще розуміти якість свого сну та покращити його.
* Відстеження активності: Galaxy Ring відстежує кроки, пройдену відстань, спалені калорії та інші показники активності, щоб допомогти користувачам залишатися мотивованими та досягати своїх цілей у сфері фітнесу.
* Відстеження пульсу: Galaxy Ring безперервно відстежує пульс користувача, надаючи йому цінну інформацію про стан його серцево-судинної системи.
* Керування жестами: Galaxy Ring можна використовувати для керування сумісними пристроями Samsung за допомогою простих жестів, таких як зведення пальців разом для фотографування або стиснення кулака для відключення будильника.
* Елегантний та гнучкий дизайн: Galaxy Ring має елегантний та гнучкий дизайн, який зручно носити протягом дня та вночі. Він виготовлений з титану та водонепроникний до 10 АТМ.
* Тривалий час автономної роботи: Galaxy Ring може працювати до 7 днів без підзарядки.
Ціна та коли чекати
Galaxy Ring буде доступний у трьох кольорах: Titanium Black, Titanium Silver та Titanium Gold. Ціна стартуватиме від 399 доларів США. Попередні замовлення можна буде оформити на вебсайті Samsung.com та в авторизованих роздрібних торговцях з 10 липня 2024 року.
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