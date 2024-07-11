Samsung Galaxy Ring дебютує за 399 доларів

Samsung сьогодні, 10 липня представила Galaxy Ring, нове розумне кільце, яке пропонує користувачам зручний спосіб відстежувати показники здоров'я та керувати своїми пристроями за допомогою простих жестів.

Galaxy Ring поєднується з Samsung Health, надаючи користувачам комплексну інформацію про їхній сон, рівень кисню в крові, пульс та активність протягом дня. Завдяки елегантному та гнучкому дизайну, а також тривалому часу автономної роботи, Galaxy Ring стає ідеальним компаньйоном для тих, хто прагне досягти своїх цілей у сфері здоров'я та фітнесу.





Характеристики

* Відстеження сну: Galaxy Ring відстежує різні аспекти сну, включаючи тривалість, стадії сну, затримку дихання та рівень кисню в крові під час сну, щоб допомогти користувачам краще розуміти якість свого сну та покращити його.

* Відстеження активності: Galaxy Ring відстежує кроки, пройдену відстань, спалені калорії та інші показники активності, щоб допомогти користувачам залишатися мотивованими та досягати своїх цілей у сфері фітнесу.

* Відстеження пульсу: Galaxy Ring безперервно відстежує пульс користувача, надаючи йому цінну інформацію про стан його серцево-судинної системи.

* Керування жестами: Galaxy Ring можна використовувати для керування сумісними пристроями Samsung за допомогою простих жестів, таких як зведення пальців разом для фотографування або стиснення кулака для відключення будильника.

* Елегантний та гнучкий дизайн: Galaxy Ring має елегантний та гнучкий дизайн, який зручно носити протягом дня та вночі. Він виготовлений з титану та водонепроникний до 10 АТМ.

* Тривалий час автономної роботи: Galaxy Ring може працювати до 7 днів без підзарядки.

Ціна та коли чекати

Galaxy Ring буде доступний у трьох кольорах: Titanium Black, Titanium Silver та Titanium Gold. Ціна стартуватиме від 399 доларів США. Попередні замовлення можна буде оформити на вебсайті Samsung.com та в авторизованих роздрібних торговцях з 10 липня 2024 року.