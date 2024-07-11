Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Samsung Galaxy Ring дебютує за 399 доларів

22:59 10.07.2024 |

Новини IT

 

Samsung сьогодні, 10 липня представила Galaxy Ring, нове розумне кільце, яке пропонує користувачам зручний спосіб відстежувати показники здоров'я та керувати своїми пристроями за допомогою простих жестів.

Galaxy Ring поєднується з Samsung Health, надаючи користувачам комплексну інформацію про їхній сон, рівень кисню в крові, пульс та активність протягом дня. Завдяки елегантному та гнучкому дизайну, а також тривалому часу автономної роботи, Galaxy Ring стає ідеальним компаньйоном для тих, хто прагне досягти своїх цілей у сфері здоров'я та фітнесу.


Характеристики

* Відстеження сну: Galaxy Ring відстежує різні аспекти сну, включаючи тривалість, стадії сну, затримку дихання та рівень кисню в крові під час сну, щоб допомогти користувачам краще розуміти якість свого сну та покращити його.

* Відстеження активності: Galaxy Ring відстежує кроки, пройдену відстань, спалені калорії та інші показники активності, щоб допомогти користувачам залишатися мотивованими та досягати своїх цілей у сфері фітнесу.

* Відстеження пульсу: Galaxy Ring безперервно відстежує пульс користувача, надаючи йому цінну інформацію про стан його серцево-судинної системи.

* Керування жестами: Galaxy Ring можна використовувати для керування сумісними пристроями Samsung за допомогою простих жестів, таких як зведення пальців разом для фотографування або стиснення кулака для відключення будильника.

* Елегантний та гнучкий дизайн: Galaxy Ring має елегантний та гнучкий дизайн, який зручно носити протягом дня та вночі. Він виготовлений з титану та водонепроникний до 10 АТМ.

* Тривалий час автономної роботи: Galaxy Ring може працювати до 7 днів без підзарядки.

Ціна та коли чекати

Galaxy Ring буде доступний у трьох кольорах: Titanium Black, Titanium Silver та Titanium Gold. Ціна стартуватиме від 399 доларів США. Попередні замовлення можна буде оформити на вебсайті Samsung.com та в авторизованих роздрібних торговцях з 10 липня 2024 року.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Samsung
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,7146
  0,0516
 0,13
EUR
 1
 44,0776
  0,0070
 0,02

Курс обміну валют на вчора, 10:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4359  0,08 0,20 41,0237  0,03 0,07
EUR 43,7667  0,07 0,15 44,5441  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6650  0,09 0,23 40,6850  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес