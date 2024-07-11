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Audi оновила флагманський кросовер RS Q8
14:21 11.07.2024 |
Німецька марка Audi представила оновлений кросовер RS Q8, який пропонуватиме потужність до 640 к.с. у версії Performance.
Якщо раніше Audi RS Q8 був недостатньо агресивний і екстравертний, то тепер можна очікувати ще більших повітрозабірників, ширшої однокаркасної решітки радіатора та більш гоночного дифузора. Новинка має найпотужніший двигун внутрішнього згоряння, який коли-небудь встановлювався на серійному автомобілі з чотирма кільцями.
На щастя, обидва автомобілі продовжують покладатися на відомий 4,0-літровий бітурбований V8. Як і раніше, у RS Q8 він видає 600 к.с. і 800 Нм крутного моменту. Достатньо для розгону 0-100 км/год за 3,8 секунди.
Проте нові клієнти зможуть отримати RS Q8 Performance у майбутньому, який видаватиме 640 к.с. і 850 Нм. Така версія розганяється з 0 до 100 км/год за 3,6 секунди. Обидва топових Q8 досягають стандартної максимальної швидкості 250 км/год. Максимальна швидкість 280 або 305 км/год також доступна за додаткову плату.
Додаткова продуктивність моделі Performance досягається, серед іншого, завдяки нещодавно розробленій, зменшеній вазі вихлопної системи з меншим протитиском, яка також може звучати ще більш виразно. Новий рівень перевершує рівень попередньої спортивної моделі Audi Sport RS 6 Performance, яка має 630 к.с.
Звісно, два потужні позашляховики мають постійний повний привід, який поєднується з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач із швидшим часом перемикання передач. Механічний міжосьовий диференціал зазвичай розподіляє зусилля між передньою та задньою осями у співвідношенні 40:60.
Якщо відбувається пробуксовування, максимум 70 відсотків крутного моменту приводу може бути направлено вперед і до 85 відсотків назад. Диференціал призначений для забезпечення більш точної поведінки в поворотах, меншої недостатньої поворотності та більш точного керування.
Обидва RS Q8 оснащені адаптивною пневматичною підвіскою в стандартній комплектації. В якості опції обидві моделі пропонують електромеханічну стабілізацію крену (eAWS), яка покликана значно мінімізувати бічні рухи кузова. Енергія руху eAWS надходить від 48-вольтової літій-іонної батареї.
Також можна придбати додатковий пакет Dynamic Package Plus, який збільшує швидкість до 305 км/год, пропонує електромеханічну стабілізацію нахилу, спортивний диференціал quattro та керамічну гальмівну систему RS (стандартна комплектація). В RS Q8 Performance кермування всіма колесами є стандартним.
Подібно до оновлення моделі Q8, найпотужніша модель серії тепер також використовує матричні світлодіодні фари. В якості опції доступні світлодіодні фари HD Matrix із лазерним світлом Audi як додаткове дальнє світло. На відміну від базової моделі, затемнена панель забезпечує візуальне виділення. Лазерне світло Audi діє як додаткове дальнє світло зі значно більшим радіусом дії. Фари та задні ліхтарі OLED тепер можуть мати п'ять цифрових підписів денних ходових вогнів.
З рестайлінгом RS Q8 представлені нові фарби Sakhir Gold, Ascari Blue і Chili Red. Новинка - опціональний 23-дюймовий легкосплавний диск із 6 Y-спицями та шинами 295/35. Він доступний у кольорах чорний металік, матове неодимове золото, атласно-сірий із блискучим покриттям або чорний металік із глянцевим покриттям. Дві топові версії модельної серії мають 10-спицеві легкосплавні диски розміром 22 дюйми (295/40) із заводу. За додаткову плату продуктивна модель має 23-дюймові ковані колеса, які заощаджують 20 кілограмів порівняно зі стандартними 22-дюймовими колесами.
За колесами працює монументальна 10-поршнева гальмівна система з внутрішньо вентильованими композитними гальмівними дисками (420 міліметрів спереду, 370 міліметрів ззаду). Крім того, керамічне гальмо забезпечує уповільнення. Воно доступне як опція для RS Q8 і є частиною стандартного обладнання RS Q8 Performance. Їхні диски мають розміри 440 міліметрів (передні) і 370 міліметрів (задні).
Для інтер'єру в якості опції доступні три дизайнерські пакети RS у червоному, сірому або синьому кольорах. Останній доступний лише для Performance. Тут ремінці також забарвлені в блакитний колір. Кермо виготовлено з алькантари.
Оновлений RS Q8 коштуватиме від 141 900 євро і його можна замовити з 27 червня. Найпотужніший серійний позашляховик від Audi Sport GmbH, новий RS Q8 Performance, коштує щонайменше 155 700 євро.
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