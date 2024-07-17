Фінансові новини
- |
- 17.07.24
- |
- 19:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Електронне бронювання в «Дії» запущено
18:08 17.07.2024 |
Міністерства оборони та цифрової трансформації України запустили електронне бронювання через портал "Дія", повідомила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.
"З початку місяця активно тривало бета-тестування. За цей час перші компанії випробували систему і змогли забронювати близько тисячі працівників", - написала вона на фейсбук-сторінці у середу.
За її словами, у середньому процес тривав до години.
"Тому після успішного тесту ми запускаємо послугу повноцінно", - підсумувала Свириденко.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НАТО призначив спецпредставника в Україні
|Європарламент засудив візит Орбана до РФ - резолюція
|Екс-розвідник Червінський вийшов з СІЗО
|Безугла з другої спроби вийшла з фракції «Слуга Народу»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Прокурори не змогли забрати в оточення Татарова «недоарештовану» землю Медведчука у Києві, – Bihus.info
|Мішель відповів на лист Орбана: не ваша роль представляти ЄС на міжнародній арені, і ми не говоримо про Україну без України
|Шмигаль анонсував будівництво в Україні патронного заводу й виробництво штурмових гвинтівок у співпраці з Чехією
|Рада скасувала переведення годинників на «літній» час. Законопроєкт розглядали понад 3 роки
|Порошенко вніс заставу в 9 млн грн за ексрозвідника Червінського
|Команда МВФ прибула до Києва для дискусій про податково-бюджетні плани України
Бізнес
|X перебуває під слідством з боку ЄС через сині галочки та рекламу
|OpenAI працює над більш просунутою моделлю ШІ, здатною міркувати та проводити «глибокі дослідження»
|Українська гра ZOMBIE RAID: No One Survives вийшла у Дочасному доступі Steam
|Audi оновила флагманський кросовер RS Q8
|Ілон Маск анонсував імплантацію чипа Neuralink другому пацієнту та хоче наділити людей надздібностями
|Штучний інтелект починає забирати роботу у фрилансерів: Попит на перекладачів упав на 40%
|Samsung Galaxy Ring дебютує за 399 доларів