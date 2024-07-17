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АНАЛІТИКА

Електронне бронювання в «Дії» запущено

18:08 17.07.2024 |

Україна

 

Міністерства оборони та цифрової трансформації України запустили електронне бронювання через портал "Дія", повідомила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

"З початку місяця активно тривало бета-тестування. За цей час перші компанії випробували систему і змогли забронювати близько тисячі працівників", - написала вона на фейсбук-сторінці у середу.

За її словами, у середньому процес тривав до години.

"Тому після успішного тесту ми запускаємо послугу повноцінно", - підсумувала Свириденко.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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