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АНАЛІТИКА

ЄС попередньо схвалив виділення Україні 4,22 млрд євро фінансової підтримки

 

Єврокомісія надала позитивну оцінку першого регулярного платежу у розмірі близько 4,2 млрд євро за програмою Ukraine Facility, спрямованої на підтримку макрофінансової стабільності України та функціонування її державного управління.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

За результатами оцінки платіжного запиту, поданого Україною 9 липня 2024 року, Єврокомісія дійшла висновку, що Київ задовільно виконав дев'ять індикаторів реформ. Це рішення ще має схвалити Рада ЄС.

Ці реформи охоплюють управління державними фінансами, управління державними підприємствами, бізнес-середовище, енергетику та розмінування.

Це рішення доведе загальний обсяг фінансування, наданого Україні з боку ЄС з моменту запуску програми в березні цього року, до 12 мільярдів євро.

Нещодавно Україна підписала з ЄС угоду про гранти на 5,27 млрд євро.

Загалом у 2024 році Україна очікує отримати 16 млрд євро підтримки, з яких 3 млрд євро буде грантовою допомогою.

Нагадаємо, наприкінці червня Україна отримала від Європейського Союзу транш фінансової підтримки у розмірі 1,9 млрд євро за програмою Ukraine Facility.
Ключові теги: ЄС
 

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